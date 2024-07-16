Роскомнадзор требует у Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских музыкантов и политиков

Роскомнадзор требует у Google разблокировать больше 200 YouTube-аккаунатов российских СМИ, общественных деятелей, музыкантов и политиков. Федеральная служба направила генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи соответствующее требование. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Роскомнадзор направил <...> требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей» — уточняет федеральная служба.

