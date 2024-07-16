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    Роскомнадзор требует у Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских музыкантов и политиков

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    11 комментариев

    Роскомнадзор требует у Google разблокировать больше 200 YouTube-аккаунатов российских СМИ, общественных деятелей, музыкантов и политиков. Федеральная служба направила генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи соответствующее требование. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Роскомнадзор направил <...> требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей» — уточняет федеральная служба.

    Также отмечается, что речь идет о представителях разных сфер, «которые высказываются в поддержку РФ и действий властей».

    В Роскомнадзоре также уточнили, что с 2020 года видеохостинг заблокировал каналы «к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них — в 2024 году».

    Ранее YouTube заблокировал аккаунты Шамана, Полины Гагариной, Олега Газманова, Юлии Чичериной и других российских артистов. Также известно, что YouTube-каналы заблокированы у RT и РБК.

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    Комментарии 11

    26404468116 Июл 2024 в 13:47
    политиков? Шта? Что они делают на вражеском ютюбе? Конечно же, ведут каналы про рыбалку и собирание гербариев?
    +0−0
    Ганс-Дитрих Геншер16 Июл 2024 в 13:43
    а то что?)
    +0−0
    28161428316 Июл 2024 в 13:41
    Шарик:
    Э-эх! Это индейская национальная народная изба — «фиг вам» называется …
    +1−0
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