Миргородскую улицу пробьют до Чернорецкого переулка для строительства ВСМ

В рамках строительства ВСМ Москва — Петербург и терминала для высокоскоростных поездов у Московского вокзала планируется пробивка Миргородской улицы. Об этом сообщает Смольный 15 июля.
Как говорится в сообщении, Миргородскую улицу пробьют до Чернорецкого переулка. Кроме того, планируются реконструкция привокзальной площади на Лиговском и строительство автомобильного тоннеля в створе Черняховской улицы. «Фонтанка» подробно рассказывала, где и для чего он будет построен и как в целом изменится транспортное регулирование вокруг Московского вокзала.
Как говорят в правительстве Петербурга, с ВСМ увязали также сроки и проект реконструкции Цимбалинского путепровода. Посмотреть, как он будет выглядеть, можно здесь.
ВСМ будут строить в два этапа: от Петербурга до Москвы по концессии, а входы в Москву — по инвестпрограмме РЖД. «Фонтанка» подробно рассказывала о характеристиках этой концессии, которую подписали в июле 2024 года. Предполагается, что билет на поезд будет стоить порядка