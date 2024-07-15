Миргородскую улицу пробьют до Чернорецкого переулка для строительства ВСМ

В рамках строительства ВСМ Москва — Петербург и терминала для высокоскоростных поездов у Московского вокзала планируется пробивка Миргородской улицы. Об этом сообщает Смольный 15 июля. Как говорится в сообщении, Миргородскую улицу пробьют до Чернорецкого переулка. Кроме того, планируются реконструкция привокзальной площади на Лиговском и строительство автомобильного тоннеля в створе Черняховской улицы. «Фонтанка» подробно рассказывала , где и для чего он будет построен и как в целом изменится транспортное регулирование вокруг Московского вокзала.

Как говорят в правительстве Петербурга, с ВСМ увязали также сроки и проект реконструкции Цимбалинского путепровода. Посмотреть, как он будет выглядеть, можно здесь.