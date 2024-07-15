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    Миргородскую улицу пробьют до Чернорецкого переулка для строительства ВСМ

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    8 комментариев

    В рамках строительства ВСМ Москва — Петербург и терминала для высокоскоростных поездов у Московского вокзала планируется пробивка Миргородской улицы. Об этом сообщает Смольный 15 июля.

    Как говорится в сообщении, Миргородскую улицу пробьют до Чернорецкого переулка. Кроме того, планируются реконструкция привокзальной площади на Лиговском и строительство автомобильного тоннеля в створе Черняховской улицы. «Фонтанка» подробно рассказывала, где и для чего он будет построен и как в целом изменится транспортное регулирование вокруг Московского вокзала.

    Как говорят в правительстве Петербурга, с ВСМ увязали также сроки и проект реконструкции Цимбалинского путепровода. Посмотреть, как он будет выглядеть, можно здесь.


    ВСМ будут строить в два этапа: от Петербурга до Москвы по концессии, а входы в Москву — по инвестпрограмме РЖД. «Фонтанка» подробно рассказывала о характеристиках этой концессии, которую подписали в июле 2024 года. Предполагается, что билет на поезд будет стоить порядка 10 тысяч рублей, путь из Москвы в Петербург займет 2 часа 15 минут.

    Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей.

    Предполагаются строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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    Комментарии 8

    Алекс8115 Июл 2024 в 22:52
    Что такое Черняховская улица?! Уже томили со своими Замшиными и Репищевыми улицами!
    Эта улица названа в честь дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Даниловича Черняховского (1906—1945).
    УЛИЦА ИМЕНИ ЧЕРЕЯХОВСКОГО!!!
    +0−0
    lamer15 Июл 2024 в 22:11
    А в каком месте будет потом построен ТЦ Галлерея_2?
    +2−0
    И ключи от квартиры?15 Июл 2024 в 22:06
    Что значит "пробьют"? Это значит, что всё переломают? Может правильнее написать соединят? Эй, писатели..... А где-то делают двухэтажные дороги....и пробок нет.
    +0−0
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