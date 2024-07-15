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    Хоккейный клуб СКА подпишет контракт с Евгением Кузнецовым. Ранее его дисквалифицировали из-за проблем с наркотиками

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    3 комментария

    Хоккейный клуб СКА подпишет контракт с 32-летним нападающим Евгением Кузнецовым, который последние 10 лет отыграл в НХЛ. Об этом 15 июля сообщил «Чемпионат.com».

    Ожидается, что соглашение будет действовать 4 года.

    Кузнецов играл в НХЛ с сезона-2013/14. В прошедшем чемпионате он играл за «Вашингтон» и «Каролину». В 63 матчах регулярного чемпионата он набрал 24 (8+16) очка.

    Добавим, что у хоккеиста есть действующий до 2025 года контракт с «Каролиной Харрикейнс».

    Напомним, что в 2019 году Кузнецова дисквалифицировали из-за нахождения в его организме наркотиков.

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    СКАЕвгений КузнецовКонтрактНападающий
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    Комментарии 3

    houspi15 Июл 2024 в 20:11
    СКА как сорока, хватает всё что блестит
    +4−0
    Инкогнито202115 Июл 2024 в 19:58
    торчка нам в команде только не хватает
    +3−0
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