Хоккейный клуб СКА подпишет контракт с Евгением Кузнецовым. Ранее его дисквалифицировали из-за проблем с наркотиками

Хоккейный клуб СКА подпишет контракт с 32-летним нападающим Евгением Кузнецовым, который последние 10 лет отыграл в НХЛ. Об этом 15 июля сообщил «Чемпионат.com».

Ожидается, что соглашение будет действовать 4 года.



Кузнецов играл в НХЛ с сезона-2013/14. В прошедшем чемпионате он играл за «Вашингтон» и «Каролину». В 63 матчах регулярного чемпионата он набрал 24 (8+16) очка.



Добавим, что у хоккеиста есть действующий до 2025 года контракт с «Каролиной Харрикейнс».



Напомним, что в 2019 году Кузнецова дисквалифицировали из-за нахождения в его организме наркотиков.

