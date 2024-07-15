Сотрудник лицея в Петербурге лишил учащихся «Алых парусов», назвав их фашистами

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск сотрудника лицея Вячеслава Панченко к комитету по образованию городского правительства о компенсации морального вреда. Сам он намеренно оставил учащихся без билетов на «Алые паруса». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 15 июля.



Панченко рассказал, что работал мастером производственного обучения в СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий». В июне 2019 года он должен был получить билеты на праздник для учащихся своей группы. Но этого не сделал. Администрации мужчина сообщил, что группа отказалась от праздника, а ребятам — что билеты не дали.



В свое оправдание Панченко заявил, что «...там обучаются одни фашисты и они, по его мнению, не заслуживают праздника». За данное высказывание и неоднократные жалобы со стороны обучающихся сотрудник был подвергнут выговору.



Пытаясь восстановить нарушенные трудовые права, мужчина обратился в конфликтную комиссию учреждения, а после в комитет по образованию. Оба результата его не устроили, тогда он попросил возместить причиненный моральный вред, который оценил в полмиллиона рублей.



Суд напомнил, что привлекать работника к дисциплинарной ответственности и снимать ее может исключительно работодатель, и отказал Панченко в удовлетворении его требований.

