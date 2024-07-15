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    Сотрудник лицея в Петербурге лишил учащихся «Алых парусов», назвав их фашистами

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    12 комментариев

    Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск сотрудника лицея Вячеслава Панченко к комитету по образованию городского правительства о компенсации морального вреда. Сам он намеренно оставил учащихся без билетов на «Алые паруса». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 15 июля.

    Панченко рассказал, что работал мастером производственного обучения в СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий». В июне 2019 года он должен был получить билеты на праздник для учащихся своей группы. Но этого не сделал. Администрации мужчина сообщил, что группа отказалась от праздника, а ребятам — что билеты не дали.

    В свое оправдание Панченко заявил, что «...там обучаются одни фашисты и они, по его мнению, не заслуживают праздника». За данное высказывание и неоднократные жалобы со стороны обучающихся сотрудник был подвергнут выговору.

    Пытаясь восстановить нарушенные трудовые права, мужчина обратился в конфликтную комиссию учреждения, а после в комитет по образованию. Оба результата его не устроили, тогда он попросил возместить причиненный моральный вред, который оценил в полмиллиона рублей.

    Суд напомнил, что привлекать работника к дисциплинарной ответственности и снимать ее может исключительно работодатель, и отказал Панченко в удовлетворении его требований.

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    Комментарии 12

    Майор Пронин15 Июл 2024 в 16:45
    Кто-то что-то понял?
    +2−0
    Entrenador200515 Июл 2024 в 16:44
    "он должен был получить билеты на праздник .... Но этого не сделал".

    То есть не пустил билеты" налево", а отказался от них по идейным соображениям
    Молодец, что сказать...
    +0−0
    Slava_Rossii215 Июл 2024 в 16:41
    Кто на кого жаловался? Кто кому в чём отказал? Вообще ничего из статьи не понятно. Как так можно писать?
    +3−0
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