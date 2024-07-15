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    В Перми арестовали женщину, чей задушенный ребенок был найден в чемодане у помойки

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    1 комментарий

    В Перми 15 июля была арестована женщина, ребенка которой обнаружили мертвым в чемодане возле мусорного контейнера. Об этом из зала суда сообщают РИА Новости.

    Суд заключил женщину под стражу до 12 сентября.

    Страшную находку сделали 12 июля на мусорной площадке в Ленинском районе. Установлено, что около 4 часов утра местный житель увидел в чемодане труп мальчика на вид 6–8 лет с признаками насильственной смерти.

    Следствие установило, что в ночь на 12 июля мать, находясь в квартире в Мотовилихинском районе города, задушила своего сына, а после нанесла телу колото-резаные раны. Потом женщина поместила тело в чемодан и оставила на контейнерной площадке. Труп обнаружил бродяга. В Сети появилось видео женщины, которая катила чемодан, она попала в объективы городских видеокамер.

    Мать мальчика задержали вечером следующего дня, она могла скрываться на чердаке в пермском отеле. Она полностью признала вину в ходе очередного допроса.

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    Комментарии 1

    triton197715 Июл 2024 в 16:04
    "Рацио" более чем работает у этой особи, что понятно и по видео, ранее опубликованное СК. Не сильно смахивает на страдающую от "психопроблем".
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