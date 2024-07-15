В Перми арестовали женщину, чей задушенный ребенок был найден в чемодане у помойки

В Перми 15 июля была арестована женщина, ребенка которой обнаружили мертвым в чемодане возле мусорного контейнера. Об этом из зала суда сообщают РИА Новости.



Суд заключил женщину под стражу до 12 сентября.

Страшную находку сделали 12 июля на мусорной площадке в Ленинском районе. Установлено, что около 4 часов утра местный житель увидел в чемодане труп мальчика на вид 6–8 лет с признаками насильственной смерти.



Следствие установило, что в ночь на 12 июля мать, находясь в квартире в Мотовилихинском районе города, задушила своего сына, а после нанесла телу колото-резаные раны. Потом женщина поместила тело в чемодан и оставила на контейнерной площадке. Труп обнаружил бродяга. В Сети появилось видео женщины, которая катила чемодан, она попала в объективы городских видеокамер.

