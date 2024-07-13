Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на чердаке

Смольнинский районный Петербурга арестовал Алексея Федорова, обвиняемого в убийстве приятельницы. Решение вынесено 13 июля, сообщает Объединённая пресс-служба судов.
Федорова задержали после того, как на чердаке жилого дома на Полтавской улице было найдено тело 43-летней женщины. Как полагает следствие, между мужчиной и его знакомой возникала ссора. Нетрезвый агрессор не смог сдержать эмоций и задушил приятельницу.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе судебного заседания Федоров вину не признал.
Обвиняемый не имеет регистрации и постоянного места проживания, как и легальной работы. Суд арестовал фигуранта до 11 сентября.