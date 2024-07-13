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    Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на чердаке

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    3 комментария

    Смольнинский районный Петербурга арестовал Алексея Федорова, обвиняемого в убийстве приятельницы. Решение вынесено 13 июля, сообщает Объединённая пресс-служба судов.

    Федорова задержали после того, как на чердаке жилого дома на Полтавской улице было найдено тело 43-летней женщины. Как полагает следствие, между мужчиной и его знакомой возникала ссора. Нетрезвый агрессор не смог сдержать эмоций и задушил приятельницу.

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    Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе судебного заседания Федоров вину не признал.

    Обвиняемый не имеет регистрации и постоянного места проживания, как и легальной работы. Суд арестовал фигуранта до 11 сентября.

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    Комментарии 3

    ixform13 Июл 2024 в 18:37
    они спорили о пользе санкций и ставке рефинансирования
    она проспорила
    +1−0
    28206267513 Июл 2024 в 18:24
    Он не питерский, почерк не тот
    +1−0
    Панкихой13 Июл 2024 в 18:19
    В Питере тире пить!
    +1−0
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