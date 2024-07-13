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    На чердаке в центре Петербурга нашли мертвую женщину со следами на шее. Рядом лежали фотографии

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    2 комментария

    Полиция разбирается в обстоятельствах смерти в центре Петербурга. Рядом с погибшей нашли фотографии и провода.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, накануне днём в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что на чердаке жилого дома на Полтавской улице найден труп женщины. 43-летняя уроженка Новой Ладоги приходится ему знакомой.

    Приехавшие на место полицейские зафиксировали на шее у погибшей следы удушения. Рядом с телом лежали пластиковые и стеклянные бутылки, два провода черного цвета, листы бумаги и четыре фотографии. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

    Вечером по подозрению в совершении преступления был задержан 47-летний житель Архангельской области. Пока что в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении дела по статье об убийстве.

    Задержанный неоднократно привлекался за преступления по статьям о краже, контрабанде и разбое.

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    Комментарии 2

    28206267513 Июл 2024 в 12:08
    Ну дело такое…Расчлененки нет-не наша юрисдикцая
    +0−0
    Karl_Ivanovich13 Июл 2024 в 11:56
    Жители северных провинций едут сводить счёты в Северную Столицу?
    +0−1
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