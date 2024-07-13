На чердаке в центре Петербурга нашли мертвую женщину со следами на шее. Рядом лежали фотографии

Полиция разбирается в обстоятельствах смерти в центре Петербурга. Рядом с погибшей нашли фотографии и провода.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, накануне днём в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что на чердаке жилого дома на Полтавской улице найден труп женщины. 43-летняя уроженка Новой Ладоги приходится ему знакомой.

Приехавшие на место полицейские зафиксировали на шее у погибшей следы удушения. Рядом с телом лежали пластиковые и стеклянные бутылки, два провода черного цвета, листы бумаги и четыре фотографии. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.