На чердаке в центре Петербурга нашли мертвую женщину со следами на шее. Рядом лежали фотографии

Полиция разбирается в обстоятельствах смерти в центре Петербурга. Рядом с погибшей нашли фотографии и провода.
Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, накануне днём в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что на чердаке жилого дома на Полтавской улице найден труп женщины. 43-летняя уроженка Новой Ладоги приходится ему знакомой.
Приехавшие на место полицейские зафиксировали на шее у погибшей следы удушения. Рядом с телом лежали пластиковые и стеклянные бутылки, два провода черного цвета, листы бумаги и четыре фотографии. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
Вечером по подозрению в совершении преступления был задержан 47-летний житель Архангельской области. Пока что в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении дела по статье об убийстве.
Задержанный неоднократно привлекался за преступления по статьям о краже, контрабанде и разбое.