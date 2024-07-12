Рухнувший в Подмосковье SSJ-100 осуществлял перелет в соответствии с планом полетов

Потерпевший крушение в Подмосковье самолет SSJ-100 осуществлял перелет в соответствии с планом полетов и в соответствии с поступившей заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения по маршруту аэродром Луховицы-аэродром Внуково. Об этом 12 июля сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.



Ранее сообщалось, что были найдены два черных ящика потерпевшего крушение в районе деревни Апраксино в Подмосковье самолета SSJ-100 в Подмосковье, приборы находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 12 июля рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, добавил собеседник.