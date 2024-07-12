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    Рухнувший в Подмосковье SSJ-100 осуществлял перелет в соответствии с планом полетов

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    2 комментария

    Потерпевший крушение в Подмосковье самолет SSJ-100 осуществлял перелет в соответствии с планом полетов и в соответствии с поступившей заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения по маршруту аэродром Луховицы-аэродром Внуково. Об этом 12 июля сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    Ранее сообщалось, что были найдены два черных ящика потерпевшего крушение в районе деревни Апраксино в Подмосковье самолета SSJ-100 в Подмосковье, приборы находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 12 июля рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, добавил собеседник.

    Днем 12 июля возле деревни Апраксино в Московской области потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа». Самолет 2014 года выпуска совершал перегоночный рейс в аэропорт после планового ремонта. На борту не было пассажиров, только три члена экипажа. Они погибли. Возбуждено уголовное дело. Что известно о трагедии на данный момент, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    26592706612 Июл 2024 в 22:54
    "Рухнувший в Подмосковье «Сухой Суперджет-100» «летел без разрешения».
    Об этом заявил замруководителя Росавиации Андрей Добряков в конце видеосовещания с представителями Минпромторга. Видео его реплики публикует телеграм-канал «Авиаторщина».

    «Я боюсь, что мы сейчас с вами будем плотно работать, потому что он летел с аэродрома, на котором базируются базы ОАКа (Объединенная авиастроительная корпорация — прим. Ред.), и который не является гражданским. Летел он без разрешения», - говорит Добряков."
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