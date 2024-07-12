ОАК: в Подмосковье разбился самолет 2014 года выпуска

Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) прокомментировали катастрофу с самолетом «Сухой Суперджет» в Подмосковье. Борт был в эксплуатации десять лет.



Трагедия произошла с самолетом Sukhoi Superjet 100 , который был выпущен в 2014 году и находился в эксплуатации авиакомпании, рассказали в ОАК. Борт выполнял перегоночный рейс в аэропорт. Пассажиров на нем не было.

«Специалисты разработчика и производителя окажут все необходимое содействие в расследовании аварии», — цитирует пресс-службу компании Росавиация.

В свою очередь, опытный «Суперджет» модификации NEW с импортозамещенными системами, который могли спутать с потерпевшим крушение, в настоящее время проходит испытания в Жуковском. Самолет только что завершил тестовый полет, успешно приземлившись на аэродроме Раменское.