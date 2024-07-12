ОАК: в Подмосковье разбился самолет 2014 года выпуска

Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) прокомментировали катастрофу с самолетом «Сухой Суперджет» в Подмосковье. Борт был в эксплуатации десять лет.
Трагедия произошла с самолетом
«Специалисты разработчика и производителя окажут все необходимое содействие в расследовании аварии», — цитирует пресс-службу компании Росавиация.
В свою очередь, опытный «Суперджет» модификации NEW с импортозамещенными системами, который могли спутать с потерпевшим крушение, в настоящее время проходит испытания в Жуковском. Самолет только что завершил тестовый полет, успешно приземлившись на аэродроме Раменское.
Напомним, днем 12 июля в лесном массиве возле деревни Апраксино в городском округе Коломна в Подмосковье рухнул самолет «Сухой Суперджет» авиакомпании «Газпром Авиа». По предварительным данным, на борту были три члена экипажа, они погибли. Сообщалось, что борт вылетел с завода после планового ремонта. Возбуждено уголовное дело по статье