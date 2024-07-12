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    ОАК: в Подмосковье разбился самолет 2014 года выпуска

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    5 комментариев

    Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) прокомментировали катастрофу с самолетом «Сухой Суперджет» в Подмосковье. Борт был в эксплуатации десять лет.

    Трагедия произошла с самолетом Sukhoi Superjet 100, который был выпущен в 2014 году и находился в эксплуатации авиакомпании, рассказали в ОАК. Борт выполнял перегоночный рейс в аэропорт. Пассажиров на нем не было.

    «Специалисты разработчика и производителя окажут все необходимое содействие в расследовании аварии», — цитирует пресс-службу компании Росавиация.

    В свою очередь, опытный «Суперджет» модификации NEW с импортозамещенными системами, который могли спутать с потерпевшим крушение, в настоящее время проходит испытания в Жуковском. Самолет только что завершил тестовый полет, успешно приземлившись на аэродроме Раменское.

    Напомним, днем 12 июля в лесном массиве возле деревни Апраксино в городском округе Коломна в Подмосковье рухнул самолет «Сухой Суперджет» авиакомпании «Газпром Авиа». По предварительным данным, на борту были три члена экипажа, они погибли. Сообщалось, что борт вылетел с завода после планового ремонта. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ. Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК). На место также вылетел руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

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    Московская областьКрушение самолета
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    Комментарии 5

    hedgehog_12 Июл 2024 в 17:35
    из текста можно решить, что в 2014 был плохой урожай и брать этот год не надо?
    или что целых 10 лет самолету?
    вражеские летают сильно дольше, даже после ремонтов.
    +5−0
    Васисуалий Лошков12 Июл 2024 в 17:33
    тяжелее воздуха,бывает
    +3−0
    Local12 Июл 2024 в 17:20
    Жаль пилотов.Но жертв было бы гораздо больше,если бы самолет долетел до аэропорта и его потом отправили в рейс с пассажирами.
    +6−1
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