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    Крушение «Сухого» в Подмосковье стало уголовным делом

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    Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье 12 июля. На место выехали криминалисты.

    По предварительным данным, лайнер «Сухой Суперджет-100» вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково, но потерпел крушение в районе деревни Апраксино под Коломной, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В этот момент на борту, предварительно, находились три члена экипажа. Сообщалось, что все они погибли.

    Дело возбудили по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Проверку по факту произошедшего начала также Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По информации ведомства, борт принадлежит ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа».

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    Московская областьКрушение самолета
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    Комментарии 1

    Зоркий Сокол12 Июл 2024 в 16:42
    Опять гранатами жонглировали небось?
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