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    В Подмосковье разбился «Сухой Суперджет 100»

    В Подмосковье разбился пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100»

    14731
    21 комментарий

    В подмосковной Коломне разбился пассажирский лайнер «Сухой Суперджет-100», сообщает 12 июля MSK1.RU.

    МЧС проверяет информацию о падении самолета, пишет РБК со ссылкой на управление ведомства по Московской области. По предварительной информации ТАСС, пассажиров на борту не было, только 3 члена экипажа. Лайнер, предположительно, разбился в ходе тестового полета после плановых ремонтных работ.

    «Сухой Суперджет-100» (SSJ100) — это региональный пассажирский самолет, разработанный российской компанией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) при участии западных партнеров. Самолет вмещает от 98 до 108 пассажиров, дальность полета — до 4600 км.

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    Комментарии 20

    SERGEY11112 Июл 2024 в 16:18
    "Хороший" самолет , "хороший" российский ремонт - соболезнования родственникам и близким экипажа .
    +3−0
    trianon212812 Июл 2024 в 16:13
    Видимо, французские двигатели выработали свой ресурс. (
    +0−0
    Ана нас12 Июл 2024 в 16:11
    В прошлый раз был виноват экипаж...
    +4−0
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