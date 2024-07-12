В Подмосковье разбился пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100»

В подмосковной Коломне разбился пассажирский лайнер «Сухой Суперджет-100», сообщает 12 июля MSK1.RU.

МЧС проверяет информацию о падении самолета, пишет РБК со ссылкой на управление ведомства по Московской области. По предварительной информации ТАСС, пассажиров на борту не было, только 3 члена экипажа. Лайнер, предположительно, разбился в ходе тестового полета после плановых ремонтных работ.