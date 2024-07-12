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    В Подмосковье разбился «Сухой Суперджет 100»

    Экипаж разбившегося в Подмосковье «Сухого» погиб

    3364
    4 комментария

    На борту разбившегося 12 июля в подмосковной Коломне «Сухой Суперджет-100» находились 3 человека. Они погибли.

    Как сообщает Росавиация, катастрофу самолет потерпел около трех часов дня. «Самолет выполнял полет без пассажиров», — сообщает ведомство. Экипаж, по предварительным данным, состоял из трех человек. Отмечается, что расследованием причин крушения будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

    По данным МЧС России, «Сухой» упал в лесном массиве.

    По предварительным данным, самолет принадлежал авиакомпании «Газпромавиа». Об этом сообщает MSK1.ru. Самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта. Он летел, предварительно, с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково.

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    Комментарии 4

    Garik.Maremanov.1-112 Июл 2024 в 16:22
    Первым делом мы испортим самолеты...
    +0−0
    vlad.ivanov_270912 Июл 2024 в 16:19
    А не могли его сбить диверсанты?
    +0−1
    Вауреур12 Июл 2024 в 16:16
    Очень печально
    +2−0
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