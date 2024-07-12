Экипаж разбившегося в Подмосковье «Сухого» погиб

На борту разбившегося 12 июля в подмосковной Коломне «Сухой Суперджет-100» находились 3 человека. Они погибли.



Как сообщает Росавиация, катастрофу самолет потерпел около трех часов дня. «Самолет выполнял полет без пассажиров», — сообщает ведомство. Экипаж, по предварительным данным, состоял из трех человек. Отмечается, что расследованием причин крушения будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

По данным МЧС России, «Сухой» упал в лесном массиве.

По предварительным данным, самолет принадлежал авиакомпании «Газпромавиа». Об этом сообщает MSK1.ru. Самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта. Он летел, предварительно, с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково.