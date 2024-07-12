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    В Подмосковье разбился «Сухой Суперджет 100»

    Погибли три человека. Самолет «Сухой Суперджет» упал в Подмосковье. Онлайн-трансляция

    Собираем все подробности ЧП в режиме реального времени

    21047
    3 комментария

    В пятницу, 12 июля, в Подмосковье упал пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100». ЧП произошло в районе Коломны.

    MSK1.RU собирает все подробности ЧП в режиме онлайн.

    Если вы видели падение самолета или знаете что-то о произошедшем, сообщите об этом редакции.

    Телефон редакции

    +7 982 630 3102
    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Московской области, сообщили в ведомстве.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Читатель MSK1.RU поделился видео, на котором самолет еще спокойно летит в небе.

    читатель MSK1.RU

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место падения Sukhoi Superjet.

    — По предварительной информации, на борту находились 2 пилота и штурман. Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются. Прошу жителей сохранять спокойствие, — написал он в своем Telegram-канале.

    Уточняется, что самолет рухнул в лесном массиве в районе деревни Апраксино. Жертв среди населения нет.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    По словам очевидцев, воздушное судно резко пошло вниз, затем произошел взрыв.

    — Произошел взрыв, у нас даже в доме окна задребезжали. Черный дым, видать, топливо. Не так долго он горел, сам самолет, облако дыма поднялось наверх черного, и всё. Сейчас там самолеты, вертолеты кружат над этим местом уже, — рассказал очевидец РЕН ТВ.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    К месту падения лайнера следует около десяти карет скорой помощи и пожарных машин. По данным Shot, на месте также кружат несколько вертолетов.

    Shot / T.me

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Российский пилот и командир Airbus A320 Андрей Литвинов в разговоре с MSK1.RU рассказал, что подобные трагедии не раз случались с «Суперджетами». По словам эксперта, пока рано говорить о том, что могло стать причиной трагедии.

    — С «Суперджетами» не раз случались происшествия. В первый раз это случилось во время испытательного полета в Индонезии, когда самолет врезался в гору. А второй раз в Шереметьево, когда сгорели пассажира рейса в Мурманск. Это третий раз уже, получается. Но это разные случаи, и нам нужно понять, почему сейчас случилась катастрофа, — отметил в разговоре с MSK1.RU эксперт.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Так выглядел маршрут рухнувшего самолета — видно, что он нарезал круги.

    Скриншот: flightradar24.com
    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Еще кадры с места ЧП. Видно, что лайнер действительно упал в поле. Оттуда поднимается столб дыма.

    Zvezdanews / T.me

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Все трое пилотов, которые находились на борту самолета, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Самолет летел гораздо ниже, чем обычно, сообщают очевидцы.

    — Час назад в районе Белых Колодезей видел пассажирский самолет на малой высоте, летел в сторону Луховиц. Летел ниже гораздо, чем обычно здесь летают пассажирские самолеты, — пишут в районном чате.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Самолет упал во время тестового полета после планового ремонта, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    По данным Telegram-канала Baza, перед падением лайнер подал сигнал бедствия. Он пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. Самолет рухнул при заходе на третий круг.

    Baza / T.me
    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Очевидцы падения Superjet сообщают, что он упал в поле. В момент ЧП они слышали хлопок.

    — Был звук самолета, потом затишье и хлопок. И в воздух поднялся гриб большой, в районе Малого Карасево, за кладбищем, за лесом, — рассказала одна из местных жительниц.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    На борту самолета находились два пилота и штурман. Предварительно, они погибли, сообщает Telegram-канал Mash.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    По некоторым данным, на борту самолета находились три члена экипажа. По словам источника РЕН ТВ, судно летело с завода во Внуково. Аэропорт также проверяет сведения.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    В ГУ МЧС России по Московской области MSK1.RU сообщили, что проверяют информацию о крушении самолета.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me
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    Появились первые кадры с места ЧП. В небе виден черный дым.

    — Самолет сейчас летел и упал где-то вот туда за деревню, может, в поле. Только что, прямо секунду назад, — говорит очевидица на видео.

    МК: срочные новости / T.me

    Фото: Осторожно, Москва / T.me
    Скриншот: flightradar24.com
    Baza / T.me

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш iPhone 15 среди подписчиков.

    Упал самолетПодмосковьеКоломнаПассажирский самолетЧП
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    Комментарии 3

    Кот Ученый12 Июл 2024 в 16:12
    Либерде (не путать с либералами) теперь радости на неделю
    +0−2
    alexadmin12 Июл 2024 в 16:08
    Скриншот с фр с 97021 сомнительный. он там до сих пор нарезает круги. Это явно другой самолет.
    +0−0
    27937560212 Июл 2024 в 16:02
    Теперь все полеты самолетов данного типа должны остановить до завершения расследования?
    +2−0
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