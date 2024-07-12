Погибли три человека. Самолет «Сухой Суперджет» упал в Подмосковье. Онлайн-трансляция

В пятницу, 12 июля, в Подмосковье упал пассажирский самолет «Сухой
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СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Московской области, сообщили в ведомстве.
Читатель MSK1.RU поделился видео, на котором самолет еще спокойно летит в небе.
читатель MSK1.RU
Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место падения Sukhoi Superjet.
— По предварительной информации, на борту находились 2 пилота и штурман. Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются. Прошу жителей сохранять спокойствие, — написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что самолет рухнул в лесном массиве в районе деревни Апраксино. Жертв среди населения нет.
По словам очевидцев, воздушное судно резко пошло вниз, затем произошел взрыв.
— Произошел взрыв, у нас даже в доме окна задребезжали. Черный дым, видать, топливо. Не так долго он горел, сам самолет, облако дыма поднялось наверх черного, и всё. Сейчас там самолеты, вертолеты кружат над этим местом уже, — рассказал очевидец РЕН ТВ.
К месту падения лайнера следует около десяти карет скорой помощи и пожарных машин. По данным Shot, на месте также кружат несколько вертолетов.
Shot / T.me
Российский пилот и командир Airbus A320 Андрей Литвинов в разговоре с MSK1.RU рассказал, что подобные трагедии не раз случались с «Суперджетами». По словам эксперта, пока рано говорить о том, что могло стать причиной трагедии.
— С «Суперджетами» не раз случались происшествия. В первый раз это случилось во время испытательного полета в Индонезии, когда самолет врезался в гору. А второй раз в Шереметьево, когда сгорели пассажира рейса в Мурманск. Это третий раз уже, получается. Но это разные случаи, и нам нужно понять, почему сейчас случилась катастрофа, — отметил в разговоре с MSK1.RU эксперт.
Так выглядел маршрут рухнувшего самолета — видно, что он нарезал круги.
Еще кадры с места ЧП. Видно, что лайнер действительно упал в поле. Оттуда поднимается столб дыма.
Zvezdanews / T.me
Все трое пилотов, которые находились на борту самолета, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Самолет летел гораздо ниже, чем обычно, сообщают очевидцы.
— Час назад в районе Белых Колодезей видел пассажирский самолет на малой высоте, летел в сторону Луховиц. Летел ниже гораздо, чем обычно здесь летают пассажирские самолеты, — пишут в районном чате.
Самолет упал во время тестового полета после планового ремонта, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным Telegram-канала Baza, перед падением лайнер подал сигнал бедствия. Он пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. Самолет рухнул при заходе на третий круг.
Очевидцы падения Superjet сообщают, что он упал в поле. В момент ЧП они слышали хлопок.
— Был звук самолета, потом затишье и хлопок. И в воздух поднялся гриб большой, в районе Малого Карасево, за кладбищем, за лесом, — рассказала одна из местных жительниц.
На борту самолета находились два пилота и штурман. Предварительно, они погибли, сообщает Telegram-канал Mash.
По некоторым данным, на борту самолета находились три члена экипажа. По словам источника РЕН ТВ, судно летело с завода во Внуково. Аэропорт также проверяет сведения.
В ГУ МЧС России по Московской области MSK1.RU сообщили, что проверяют информацию о крушении самолета.
Появились первые кадры с места ЧП. В небе виден черный дым.
— Самолет сейчас летел и упал где-то вот туда за деревню, может, в поле. Только что, прямо секунду назад, — говорит очевидица на видео.
МК: срочные новости / T.me