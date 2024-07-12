Что известно о модели самолета Sukhoi Superjet 100 и в каких авиакатастрофах он был замечен

В Подмосковье 12 июля разбился пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100. По предварительным данным, на борту находились только три члена экипажа. Они могли погибнуть при падении самолета. «Фонтанка» собирает все подробности произошедшего в онлайн-трансляции.
Разбившийся самолет принадлежал «Газпрому». В эксплуатации он был с декабря 2014 года. По предварительной информации, лайнер был произведен АО «Гражданские самолеты Сухого». Sukhoi Superjet 100 предназначен для пассажирских авиаперевозок. На борту могут находиться от 87 до 108 человек. Первый полет лайнер данной модели совершил 19 мая 2008 года.
Через три года, в апреле 2011-го, самолет передали в эксплуатацию армянской авиакомпании Armavia. Воздушному судну дали имя в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина. По данным на январь 2023 года было произведено 232 лайнера Sukhoi Superjet 100. Эти самолеты используют такие авиакомпании как «Азимут», «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Россия» и другие перевозчики.
В августе 2023 года Forbes со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию писал, что образец полностью импортозамещенного лайнера совершил свой первый полет. В Sukhoi Superjet 100 замещено было около 40 деталей. «Мы доказали в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий», — сказал тогда генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. О создании импортозамещенной версии заговорили еще в 2020 году. Тогда о подобных планах высказался вице-премьер Юрий Борисов.
В апреле 2024 года стало известно, что образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 с импортозамещенными системами прошел комплекс статических испытаний на 30–40%. Специалисты испытывали образец лайнера досконально: его фюзеляж, крылья, механизацию, горизонтальное оперение, пилон двигателя и узлы навески основной и передней опор шасси. В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина РБК тогда сообщили, что сертификат летной годности Superjet 100 может получить в 2025 году. Заместитель директора по научной работе института Дмитрий Смирнов заявил, что «все, что испытывали, это работает успешно, все выполнено корректно, конструкция выдерживает заданные нагрузки».
В мае 2023 года «Коммерсантъ» писал, что некоторые перевозчики недовольны новой системой навигации самолётов Sukhoi Superjet 100. По данным издания, в 2022 году французская компания Thales перестала обновлять программное обеспечение для России. Разработчик SSJ-100 в качестве импортозамещения тогда одобрил использование базы данных петербургской компании «Авиа-брифинг». «Ъ» уточнял, что вопросы возникли именно к ней.
За время эксплуатации известно как минимум о четырех авиакатастрофах с участием Sukhoi Superjet 100.
Первая из них произошла в Индонезии 9 мая 2012 года во время демонстрационного полета. На борту находились 45 человек. Все они погибли. Тогда причиной катастрофы была названа ошибка экипажа и диспетчера.
Следующая авария с участием Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту произошла 21 июля 2013 года в Исландии. Лайнер приземлился с нераскрытыми шасси. В самолете находились пять человек, один из них получил легкие травмы. У самого лайнера при посадке повредился правый двигатель.
Еще одно ЧП, произошедшее с Sukhoi Superjet 100, случилось в 2018 году. 10 октября самолет, летевший из Улан-Удэ в Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. По данным СМИ, тогда на борту находились 92 человека, пятеро из которых — члены экипажа. После неудачного приземления к врачам обратились четыре человека. Сам самолет тогда был списан.
В мае 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» летел из Москвы в Мурманск. Через 27 минут после начала полета в воздушное судно попала молния, он вернулся в Шереметьево. При грубой посадке лайнер загорелся. Внутри находились 78 пассажиров, 41 из них погиб. Через год после авиакатастрофы пилот этого самолета в разговоре с РБК рассказал о том, что причиной аварии тогда стало несоответствие самолета «нормам летной годности». Летчик также вспомнил о проблемах с лайнерами модели Sukhoi Superjet 100. Он упомянул демонстрационный полет в Ле-Бурже 12 лет назад, а также несколько инцидентов в 2018 году — во время испытательных полетов в Жуковском и при посадке в Якутске. «Во всех указанных случаях шасси повреждало стенку топливного бака с утечкой топлива, и лишь по счастливой случайности это не приводило к жертвам», — сказал пилот.