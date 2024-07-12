Что известно о модели самолета Sukhoi Superjet 100 и в каких авиакатастрофах он был замечен

В Подмосковье 12 июля разбился пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 . По предварительным данным, на борту находились только три члена экипажа. Они могли погибнуть при падении самолета. «Фонтанка» собирает все подробности произошедшего в онлайн-трансляции.

Разбившийся самолет принадлежал «Газпрому». В эксплуатации он был с декабря 2014 года . По предварительной информации, лайнер был произведен АО «Гражданские самолеты Сухого». Sukhoi Superjet 100 предназначен для пассажирских авиаперевозок. На борту могут находиться от 87 до 108 человек . Первый полет лайнер данной модели совершил 19 мая 2008 года .



Через три года, в апреле 2011-го, самолет передали в эксплуатацию армянской авиакомпании Armavia. Воздушному судну дали имя в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина. По данным на январь 2023 года было произведено 232 лайнера Sukhoi Superjet 100 . Эти самолеты используют такие авиакомпании как «Азимут», «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Россия» и другие перевозчики.

В августе 2023 года Forbes со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию писал, что образец полностью импортозамещенного лайнера совершил свой первый полет. В Sukhoi Superjet 100 замещено было около 40 деталей . «Мы доказали в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий», — сказал тогда генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. О создании импортозамещенной версии заговорили еще в 2020 году. Тогда о подобных планах высказался вице-премьер Юрий Борисов.



В апреле 2024 года стало известно, что образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 с импортозамещенными системами прошел комплекс статических испытаний на 30–40%. Специалисты испытывали образец лайнера досконально: его фюзеляж, крылья, механизацию, горизонтальное оперение, пилон двигателя и узлы навески основной и передней опор шасси. В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина РБК тогда сообщили, что сертификат летной годности Superjet 100 может получить в 2025 году . Заместитель директора по научной работе института Дмитрий Смирнов заявил, что «все, что испытывали, это работает успешно, все выполнено корректно, конструкция выдерживает заданные нагрузки».

В мае 2023 года «Коммерсантъ» писал, что некоторые перевозчики недовольны новой системой навигации самолётов Sukhoi Superjet 100. По данным издания, в 2022 году французская компания Thales перестала обновлять программное обеспечение для России. Разработчик SSJ-100 в качестве импортозамещения тогда одобрил использование базы данных петербургской компании «Авиа-брифинг». «Ъ» уточнял, что вопросы возникли именно к ней.





За время эксплуатации известно как минимум о четырех авиакатастрофах с участием Sukhoi Superjet 100 .

Первая из них произошла в Индонезии 9 мая 2012 года во время демонстрационного полета. На борту находились 45 человек . Все они погибли. Тогда причиной катастрофы была названа ошибка экипажа и диспетчера. Следующая авария с участием Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту произошла 21 июля 2013 года в Исландии. Лайнер приземлился с нераскрытыми шасси. В самолете находились пять человек, один из них получил легкие травмы. У самого лайнера при посадке повредился правый двигатель.

Еще одно ЧП, произошедшее с Sukhoi Superjet 100 , случилось в 2018 году . 10 октября самолет, летевший из Улан-Удэ в Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. По данным СМИ, тогда на борту находились 92 человека , пятеро из которых — члены экипажа. После неудачного приземления к врачам обратились четыре человека. Сам самолет тогда был списан.