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    Ъ: Перевозчики недовольны новой системой навигации Sukhoi Superjet 100

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    Некоторые авиаперевозчики недовольны новой системой навигации самолётов Sukhoi Superjet 100(SSJ-100), сообщает 24 мая «Коммерсантъ». Речь идет о встроенной навигационной базе самолёта. «На картах могут пропадать точки, их приходится переписывать вручную», — рассказал изданию один из пилотов «суперджета».

    Проблема возникла после того, как в 2022 году французская компания Thales перестала обновлять программное обеспечение для России. Разработчик SSJ-100, «Корпорация Иркут», в качестве импортозамещения одобрил использование базы данных петербургской компании «Авиа-брифинг». По информации «Коммерсантъ», к ней и возникли вопросы.

    Авиакомпания «Россия», крупнейший эксплуатант SSJ, попросила заменить систему на альтернативную разработку Центра аэронавигационной информации (ЦАИ) от Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Но в «Иркуте» ответили, что данная разработка еще не сертифицирована, сообщает издание.

    По словам большинства пилотов, с которыми беседовали авторы статьи, неточности и отказы встроенной навигации Sukhoi Superjet 100 не критичны, и важного влияния на безопасность полетов оказывать они не могут.

    Вся работа лётчиков дополняется показаниями с электронных карт на планшетах, которые позволяют, например, выбирать рулежную дорожку и парковочное место в аэропорту. Ранее в планшеты были загружены немецкие и американские базы, сейчас большинство используют планшеты с российской SmartSkyPro от ЦАИ.

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