Всероссийское чрезвычайное клеймо. Миллионный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»* вписали в реестр иноагентов



«ВЧК-ОГПУ» и «Рускриминал» — это действительно совместный и до определенной степени анонимный проект. В шапке телеграм-канала указан сайт «Рускриминала» (и наоборот), сюжеты на одном ресурсе повторят или развивают материалы другого, так как формат телеграм-канала предполагает сжатую форму. Документы и информацию читателям предлагают присылать через сервис веб-почты с шифрованием, созданный в 2013 году группой ученых из CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), которые работали над проблемой безопасности в интернете.



Проект позиционируется как расследовательский и инсайдерский, среди основных тем — коррупция, материалы уголовных дел (к примеру, серия публикаций по последним событиям в Минобороны или по гибели бизнесмена Евгения Пригожина), злоупотребления, личные связи влиятельных людей во власти и в спецслужбах, анонимная аналитика, чрезвычайные происшествия. Иногда сотрудники редакции оперативно дозваниваются до родственников и знакомых людей, связанных с актуальными громкими событиями, как это было во время истории с украинским диверсантом Николаем Сурновым, ликвидированным под Гатчиной.



Нередко используют медиаматериалы других изданий, но располагают и эксклюзивными записями телефонных разговоров, не говоря уже о материалах следствия. С некоторыми интернет-ресурсами прослеживается явная идейная связь — например, регулярное заимствование сюжетов с несвойственной администраторам канала в иных случаях ссылкой на первоисточник.



Круг инфоповодов широк и разнообразен — от федеральных громких событий, чиновников и офицеров высшего звена до сугубо региональных сюжетов, разбираться в которых человеку со стороны в голову не придет. Некоторые темы и героев публикаций можно назвать «любимчиками» редакторского состава, к ним возвращаются регулярно, иногда серийно. Среди петербургских историй — это, в частности, история банкротства «Метростроя».



Безусловным флагманом проекта является именно телеграм-канал, число подписчиков которого перевалило за миллион. Внутренняя статистика просмотров отдельных постов насчитывает иногда десятки, иногда сотни тысяч. Для сравнения, у считающегося влиятельным «Незыгаря» результаты втрое ниже.



Редкий журналист на слышал от источников вопрос: «А не знаешь, кто ведет «ВЧК-ОГПУ»?» Почти официальный ответ дают следствие и Минюст. В 2023 году в Москве по делу о вымогательстве был задержан администратор телеграм-канала «Новый век» Александр Гусов. Рассказывая об этом, ТАСС называл Гусова учредителем «ВЧК-ОГПУ», со слов источника в силовых структурах. На канале тогда вышел пост, в котором связи с арестованным отрицались. За несколько лет до этого Гусов был в аналогичной ситуации, когда опровергал отношение к другим анонимным и инсайдерским проектам — телеграм-каналу «Футляр от виолончели» и сайту «Руспресс».



Тогда же ТАСС писал, что по одному делу с Гусовым проходил журналист Александр Шварев. Еще в 2019 году он был заочно арестован по делу о вымогательстве у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевете на миллиардера Алишера Усманова, а также объявлен в международный розыск. Впрочем, Интерпол в розыске отказал, а сам Шварев получил политическое убежище в Латвии.



Шварев — в прошлом обозреватель «Росбалта» (агентство также числилось в реестре иноагентов, однако летом 2023 года было оттуда исключено). По делу о клевете в отношении Усманова он проходит с еще одним журналистом — Алишером Абдуллаевым, который тоже заочно арестован. В обновленном реестре Минюста именно Абдуллаев и Шварев числятся участниками проекта «ВЧК-ОГПУ» — «Русский криминал». При этом свою связь с этими ресурсами они публично не подтверждали.



Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» назвал внесение фамилий Шварева и Абдуллаева в реестр как участников СМИ-иноагента «принудительным деаноном». В целом публичная реакция на события вокруг «ВЧК-ОГПУ» сдержанная. Можно отметить пост философа Александра Дугина сразу под новостью о иноагентстве телеграм-канала: «Вот наконец-то». «ВЧК-ОГПУ» много писал о гибели его дочери Дарьи.



Напомним, в Петербурге за последнее время по обвинению в вымогательстве задержали трех медиаменеджеров. Как считает следствие, объектом их шантажа являлись бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, а также Мария Михайлова — еще недавно кандидат в губернаторы города, ранее позиционировавшая себя как одного из создателей так называемой «фабрики троллей». Последнее задержание состоялось накануне, но владельца ООО «Глагол» Александра Гладышева, в отличие от медиаменеджеров Кирилла Метелева и Ильи Горбунова, арестовывать суд не стал, запретив ему определенные действия.



* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 12.07.2024.