Всероссийское чрезвычайное клеймо. Миллионный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»* вписали в реестр иноагентов

В пятницу, 12 июля, Минюст внес в реестр иноагентов популярный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»*. Как считается, анонимный, но правительство решило не прятать фамилии.
В реестре иноагентов от Минюста есть почти 500 ссылок на телеграм-каналы, но все они располагаются там в
В случае с «ВЧК-ОГПУ» адрес в «Телеграме» — это единственная ссылка. Однако Минюст под одним номером с ним занес в реестр проект «Рускриминал»***, так что в соответствующем столбике еще и его адреса.
«ВЧК-ОГПУ» и «Рускриминал» — это действительно совместный и до определенной степени анонимный проект. В шапке телеграм-канала указан сайт «Рускриминала» (и наоборот), сюжеты на одном ресурсе повторят или развивают материалы другого, так как формат телеграм-канала предполагает сжатую форму. Документы и информацию читателям предлагают присылать через сервис
Проект позиционируется как расследовательский и инсайдерский, среди основных тем — коррупция, материалы уголовных дел (к примеру, серия публикаций по последним событиям в Минобороны или по гибели бизнесмена Евгения Пригожина), злоупотребления, личные связи влиятельных людей во власти и в спецслужбах, анонимная аналитика, чрезвычайные происшествия. Иногда сотрудники редакции оперативно дозваниваются до родственников и знакомых людей, связанных с актуальными громкими событиями, как это было во время истории с украинским диверсантом Николаем Сурновым, ликвидированным под Гатчиной.
Нередко используют медиаматериалы других изданий, но располагают и эксклюзивными записями телефонных разговоров, не говоря уже о материалах следствия. С некоторыми интернет-ресурсами прослеживается явная идейная связь — например, регулярное заимствование сюжетов с несвойственной администраторам канала в иных случаях ссылкой на первоисточник.
Круг инфоповодов широк и разнообразен — от федеральных громких событий, чиновников и офицеров высшего звена до сугубо региональных сюжетов, разбираться в которых человеку со стороны в голову не придет. Некоторые темы и героев публикаций можно назвать «любимчиками» редакторского состава, к ним возвращаются регулярно, иногда серийно. Среди петербургских историй — это, в частности, история банкротства «Метростроя».
Безусловным флагманом проекта является именно телеграм-канал, число подписчиков которого перевалило за миллион. Внутренняя статистика просмотров отдельных постов насчитывает иногда десятки, иногда сотни тысяч. Для сравнения, у считающегося влиятельным «Незыгаря» результаты втрое ниже.
Редкий журналист на слышал от источников вопрос: «А не знаешь, кто ведет «ВЧК-ОГПУ»?» Почти официальный ответ дают следствие и Минюст. В 2023 году в Москве по делу о вымогательстве был задержан администратор телеграм-канала «Новый век» Александр Гусов. Рассказывая об этом, ТАСС называл Гусова учредителем «ВЧК-ОГПУ», со слов источника в силовых структурах. На канале тогда вышел пост, в котором связи с арестованным отрицались. За несколько лет до этого Гусов был в аналогичной ситуации, когда опровергал отношение к другим анонимным и инсайдерским проектам — телеграм-каналу «Футляр от виолончели» и сайту «Руспресс».
Тогда же ТАСС писал, что по одному делу с Гусовым проходил журналист Александр Шварев. Еще в
Шварев — в прошлом обозреватель «Росбалта» (агентство также числилось в реестре иноагентов, однако летом
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» назвал внесение фамилий Шварева и Абдуллаева в реестр как участников
Напомним, в Петербурге за последнее время по обвинению в вымогательстве задержали трех медиаменеджеров. Как считает следствие, объектом их шантажа являлись бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, а также Мария Михайлова — еще недавно кандидат в губернаторы города, ранее позиционировавшая себя как одного из создателей так называемой «фабрики троллей». Последнее задержание состоялось накануне, но владельца ООО «Глагол» Александра Гладышева, в отличие от медиаменеджеров Кирилла Метелева и Ильи Горбунова, арестовывать суд не стал, запретив ему определенные действия.
* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 12.07.2024.
** Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
*** Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 12.07.2024.