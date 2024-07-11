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    «Это всё чушь полная, что мне вменяют». Суд не стал арестовывать медиаменеджера Гладышева, которого обвиняют в вымогательстве

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    7 комментариев
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Медиаменеджеру Александру Гладышеву, обвиняемому в вымогательстве денег у экс-кандидата в губернаторы Петербурга Марии Михайловой, запретили определенные действия. Такую меру пресечения для него избрал Смольнинский районный суд 11 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Гладышеву запрещено пользоваться интернетом и телефоном, общаться в любой форме с участниками уголовного судопроизводства по делу, за исключением адвоката, следователей и сотрудников правоохранительных органов, входящих в состав следственной группы и оперативного сопровождения.

    По версии следствия, Гладышев действовал сообща с ранее арестованным главным редактором сайта «Конкретно.ру» Кириллом Метелевым. Они вместе с группой людей, по данным правоохранителей, угрожали Михайловой разместить порочащие сведения о ней на сайте «Конкретно.ру» и других порталах и требовали заплатить им 10 тысяч долларов за молчание. Метелева задержали еще в конце июня. Гладышев был задержан 10 июля.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», следствие ходатайствовало об аресте, а адвокат Гладышева Николай Смирнов ходатайствовал о том, чтобы обвиняемого не отправляли в СИЗО, а выбрали ему более мягкую меру пресечения. У Гладышева в собственности есть доля в квартире, где проживает брат, и тот был не против, чтобы он отбывал там домашний арест.

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    Кроме этого, Гладышев рассказал, что у него есть двое несовершеннолетних детей, 8 и 9 лет, правда с женой он в разводе и дети проживают с ней. Заболеваний, с которыми находиться в СИЗО нельзя, у мужчины нет, но он рассказал о своих проблемах со зрением. Действительно, за решеткой он стоял в больших очках.

    После того как была озвучена позиция защиты, представитель Следственного комитета ходатайствовал о закрытии судебного заседания в связи с тайной следствия. Прокуратура поддержала эту инициативу, как и сам Гладышев.

    Когда суд сообщил о своем решении, медиаменеджер заявил «Фонтанке»: «Это всё чушь полная, всё, что мне вменяют».

    Александру Гладышеву 41 год, он возглавляет ООО «Глагол». Это микропредприятие, с доходами в 2023 году 1,2 млн рублей и расходами порядка 970 тысяч. В 2021 году оно обеспечивало работу медиа «Невка78», на которое не раз ссылалось «Конкретно.ру», связывая его со Смольным.

    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    Мария Михайлова заявлялась в кандидаты в губернаторы Петербурга в этом году, но в конце июня сняла свою кандидатуру, поддержав Александра Беглова. Заявление в полицию о вымогательстве она написала за месяц до этого.

    По данным «Фонтанки», Кирилл Метелев мог иметь отношение к проектам Евгения Пригожина. 25 июня был арестован и медиаменеджер Илья Горбунов, которого называют бывшим руководителем медиагруппы «Патриот», так называемой «фабрики троллей» и всех телеграм-каналов медиагруппы Пригожина. Горбунова также обвиняют в вымогательстве — у кандидата в депутаты ЗакСа Александра Малькевича.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    pgrad11 Июл 2024 в 22:04
    Опасно нонче, в наше время, "Глаголом" жечь сердца людей!
    +0−0
    Leningradas_Velns11 Июл 2024 в 21:50
    Сытенький, слегка беременный. А кто отец его детей?
    +0−0
    Была надежда, но его уговорили.11 Июл 2024 в 21:15
    Теперь судят всех и за все. Просто не страна, а большой суд на 1/6 суши. Возможно судьям платят за перевыполнение плана?
    +6−0
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