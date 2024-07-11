«Это всё чушь полная, что мне вменяют». Суд не стал арестовывать медиаменеджера Гладышева, которого обвиняют в вымогательстве

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Медиаменеджеру Александру Гладышеву, обвиняемому в вымогательстве денег у экс-кандидата в губернаторы Петербурга Марии Михайловой, запретили определенные действия. Такую меру пресечения для него избрал Смольнинский районный суд 11 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Гладышеву запрещено пользоваться интернетом и телефоном, общаться в любой форме с участниками уголовного судопроизводства по делу, за исключением адвоката, следователей и сотрудников правоохранительных органов, входящих в состав следственной группы и оперативного сопровождения.

По версии следствия, Гладышев действовал сообща с ранее арестованным главным редактором сайта «Конкретно.ру» Кириллом Метелевым. Они вместе с группой людей, по данным правоохранителей, угрожали Михайловой разместить порочащие сведения о ней на сайте «Конкретно.ру» и других порталах и требовали заплатить им 10 тысяч долларов за молчание. Метелева задержали еще в конце июня. Гладышев был задержан 10 июля. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», следствие ходатайствовало об аресте, а адвокат Гладышева Николай Смирнов ходатайствовал о том, чтобы обвиняемого не отправляли в СИЗО, а выбрали ему более мягкую меру пресечения. У Гладышева в собственности есть доля в квартире, где проживает брат, и тот был не против, чтобы он отбывал там домашний арест.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме этого, Гладышев рассказал, что у него есть двое несовершеннолетних детей, 8 и 9 лет, правда с женой он в разводе и дети проживают с ней. Заболеваний, с которыми находиться в СИЗО нельзя, у мужчины нет, но он рассказал о своих проблемах со зрением. Действительно, за решеткой он стоял в больших очках.



После того как была озвучена позиция защиты, представитель Следственного комитета ходатайствовал о закрытии судебного заседания в связи с тайной следствия. Прокуратура поддержала эту инициативу, как и сам Гладышев.



Когда суд сообщил о своем решении, медиаменеджер заявил «Фонтанке»: «Это всё чушь полная, всё, что мне вменяют». Александру Гладышеву 41 год, он возглавляет ООО «Глагол». Это микропредприятие, с доходами в 2023 году 1,2 млн рублей и расходами порядка 970 тысяч. В 2021 году оно обеспечивало работу медиа «Невка78», на которое не раз ссылалось «Конкретно.ру», связывая его со Смольным.

Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мария Михайлова заявлялась в кандидаты в губернаторы Петербурга в этом году, но в конце июня сняла свою кандидатуру, поддержав Александра Беглова. Заявление в полицию о вымогательстве она написала за месяц до этого.



По данным «Фонтанки», Кирилл Метелев мог иметь отношение к проектам Евгения Пригожина. 25 июня был арестован и медиаменеджер Илья Горбунов, которого называют бывшим руководителем медиагруппы «Патриот», так называемой «фабрики троллей» и всех телеграм-каналов медиагруппы Пригожина. Горбунова также обвиняют в вымогательстве — у кандидата в депутаты ЗакСа Александра Малькевича.