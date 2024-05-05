«Фонтанка» дозвонилась по телефону экс-главы ГСПК «Стрела-2». Ранее в СМИ его называли ликвидированным диверсантом

«Фонтанка» поговорила по телефону с Николаем Сурновым, который ранее возглавлял гаражный кооператив « Стрела-2 » в подмосковном Королеве. Именно это название звучало в новостях о ликвидированном в Ленобласти диверсанте, связанном с терактом в «Крокусе».



Подробности о погибшем ранее рассказало РИА «Новости», сообщив, что в 2022 году Николай Сурнов покинул Россию, а в прошлом он руководитель гаражного кооператива « Стрела-2 ». Судя по СПАРК, в Королеве, и правда, есть такой ГСПК на Калининградской улице. Сейчас его председателем правления является Юрий Кротов, а до декабря 2022 года — действительно был некий Николай Сурнов. Однако если верить СПАРК, в данный момент ему должно быть уже 82 года , тогда как человеку, которого в СМИ называют диверсантом, было 48.



«Фонтанка» позвонила по номеру телефона, который в базах увязан с ИНН Николая Сурнова из гаражного кооператива. Ответивший человек, судя по голосу, действительно пожилой. Он подтвердил совпадение по Ф.И.О., но прокомментировать связь с Сурновым, который был застрелен в Ленобласти, не смог. Во второй раз телефон взяла уже женщина, которая, выслушав вопрос корреспондента, ответила «вопросов нет» и повесила трубку.



При этом РИА Новости поговорили с членами гаражного кооператива и те опознали убитого по фото, сказав, что он был механиком и специализировался на японских автомобилях.



РИА «Новости» сообщали, что застреленный спецназом ФСБ в Ленобласти Николай Сурнов — предполагаемый пособник напавших на «Крокус Сити Холл» террористов.