«Фонтанка» дозвонилась по телефону экс-главы ГСПК «Стрела-2». Ранее в СМИ его называли ликвидированным диверсантом

«Фонтанка» поговорила по телефону с Николаем Сурновым, который ранее возглавлял гаражный кооператив «
Подробности о погибшем ранее рассказало РИА «Новости», сообщив, что в 2022 году Николай Сурнов покинул Россию, а в прошлом он руководитель гаражного кооператива «
«Фонтанка» позвонила по номеру телефона, который в базах увязан с ИНН Николая Сурнова из гаражного кооператива. Ответивший человек, судя по голосу, действительно пожилой. Он подтвердил совпадение по Ф.И.О., но прокомментировать связь с Сурновым, который был застрелен в Ленобласти, не смог. Во второй раз телефон взяла уже женщина, которая, выслушав вопрос корреспондента, ответила «вопросов нет» и повесила трубку.
При этом РИА Новости поговорили с членами гаражного кооператива и те опознали убитого по фото, сказав, что он был механиком и специализировался на японских автомобилях.
РИА «Новости» сообщали, что застреленный спецназом ФСБ в Ленобласти Николай Сурнов — предполагаемый пособник напавших на «Крокус Сити Холл» террористов.
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«Фонтанка» поговорила по телефону с Николаем Сурновым, который ранее возглавлял гаражный кооператив «
После теракта в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта, появились сообщения об одном из сбежавших фигурантов дела. В подмосковном городе Чехове вводили сигнал «Сирена». Агентство «Интерфакс» писало, что спецслужбы в Чехове разыскивают пособника подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».
О ликвидации