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    «Фонтанка» дозвонилась по телефону экс-главы ГСПК «Стрела-2». Ранее в СМИ его называли ликвидированным диверсантом

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    «Фонтанка» поговорила по телефону с Николаем Сурновым, который ранее возглавлял гаражный кооператив «Стрела-2» в подмосковном Королеве. Именно это название звучало в новостях о ликвидированном в Ленобласти диверсанте, связанном с терактом в «Крокусе».

    Подробности о погибшем ранее рассказало РИА «Новости», сообщив, что в 2022 году Николай Сурнов покинул Россию, а в прошлом он руководитель гаражного кооператива «Стрела-2». Судя по СПАРК, в Королеве, и правда, есть такой ГСПК на Калининградской улице. Сейчас его председателем правления является Юрий Кротов, а до декабря 2022 года — действительно был некий Николай Сурнов. Однако если верить СПАРК, в данный момент ему должно быть уже 82 года, тогда как человеку, которого в СМИ называют диверсантом, было 48.

    «Фонтанка» позвонила по номеру телефона, который в базах увязан с ИНН Николая Сурнова из гаражного кооператива. Ответивший человек, судя по голосу, действительно пожилой. Он подтвердил совпадение по Ф.И.О., но прокомментировать связь с Сурновым, который был застрелен в Ленобласти, не смог. Во второй раз телефон взяла уже женщина, которая, выслушав вопрос корреспондента, ответила «вопросов нет» и повесила трубку.

    При этом РИА Новости поговорили с членами гаражного кооператива и те опознали убитого по фото, сказав, что он был механиком и специализировался на японских автомобилях.

    РИА «Новости» сообщали, что застреленный спецназом ФСБ в Ленобласти Николай Сурнов — предполагаемый пособник напавших на «Крокус Сити Холл» террористов.

    После теракта в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта, появились сообщения об одном из сбежавших фигурантов дела. В подмосковном городе Чехове вводили сигнал «Сирена». Агентство «Интерфакс» писало, что спецслужбы в Чехове разыскивают пособника подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».

    О ликвидации 48-летнего украинского диверсанта ФСБ России сообщила утром в пятницу, 3 мая. По данным ведомства, его попытались задержать у схрона, содержимое которого планировал применить для подрыва топливного терминала в Тосненском районе. Мужчина пытался отстреливаться и был застрелен. Предположительно, он планировал серию терактов в России, в том числе на объектах Минобороны.

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