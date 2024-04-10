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    «Укрывается пособник террористов». В подмосковном Чехове для спецслужб ввели сигнал «Сирена»

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    В подмосковном городе Чехов введен сигнал «Сирена» для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил мэр Михаил Собакин в своем Telegram-канале.

    «В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории г.о. Чехов укрывается пособник террористов», — говорится в обращении градоначальника к жителям.

    В населенном пункте работают сотрудники МВД и ФСБ. «Держу ситуацию на личном контроле. Буду информировать об оперативных мероприятиях», — уточнил Собакин.

    Агентство «Интерфакс» пишет, что спецслужбы в Чехове разыскивают пособника подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».

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    ПодмосковьеТерактКрокус Сити Холл
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