«Укрывается пособник террористов». В подмосковном Чехове для спецслужб ввели сигнал «Сирена»

В подмосковном городе Чехов введен сигнал «Сирена» для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил мэр Михаил Собакин в своем Telegram-канале.

«В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории г.о. Чехов укрывается пособник террористов», — говорится в обращении градоначальника к жителям.

В населенном пункте работают сотрудники МВД и ФСБ. «Держу ситуацию на личном контроле. Буду информировать об оперативных мероприятиях», — уточнил Собакин.