РИА Новости: застреленный под Гатчиной диверсант связан с терактом в «Крокусе»

Застреленный спецназом ФСБ Николай Сурнов — предполагаемый пособник напавших на «Крокус Сити Холл» террористов. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Некоторое время Сурнов был руководителем гаражного кооператива «
После теракта в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта, появились сообщения об одном из сбежавших фигурантов дела. В подмосковном городе Чехове вводили сигнал «Сирена». Агентство «Интерфакс» писало, что спецслужбы в Чехове разыскивают пособника подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Недавно ФСБ сообщило, что рядом со схроном в Ленобласти был убит диверсант. До этого его пытались задержать в Подмосковье. Спецслужба утверждает, он планировал серию терактов в России, в том числе на объектах Минобороны.
По словам знакомым Сурнова, после объявления частичной мобилизации он уехал из России. Как рассказал его сосед по гаражу, мужчина отправился в Литву, что также подтвердили в ФСБ. Однако, как отметили в ведомстве, Сурнов вернулся в РФ в марте 2024 года.
О смерти