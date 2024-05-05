РИА Новости: застреленный под Гатчиной диверсант связан с терактом в «Крокусе»

Застреленный спецназом ФСБ Николай Сурнов — предполагаемый пособник напавших на «Крокус Сити Холл» террористов. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Некоторое время Сурнов был руководителем гаражного кооператива « Стрела-2 » в подмосковном Королеве. Члены кооператива, опознавшие его по фотографии, рассказали, что он также работал на должности автомеханика. «Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства», — рассказал один из собеседников агентства.