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    РИА Новости: застреленный под Гатчиной диверсант связан с терактом в «Крокусе»

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    Застреленный спецназом ФСБ Николай Сурнов — предполагаемый пособник напавших на «Крокус Сити Холл» террористов. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Некоторое время Сурнов был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном Королеве. Члены кооператива, опознавшие его по фотографии, рассказали, что он также работал на должности автомеханика. «Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства», — рассказал один из собеседников агентства.

    После теракта в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта, появились сообщения об одном из сбежавших фигурантов дела. В подмосковном городе Чехове вводили сигнал «Сирена». Агентство «Интерфакс» писало, что спецслужбы в Чехове разыскивают пособника подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Недавно ФСБ сообщило, что рядом со схроном в Ленобласти был убит диверсант. До этого его пытались задержать в Подмосковье. Спецслужба утверждает, он планировал серию терактов в России, в том числе на объектах Минобороны.

    По словам знакомым Сурнова, после объявления частичной мобилизации он уехал из России. Как рассказал его сосед по гаражу, мужчина отправился в Литву, что также подтвердили в ФСБ. Однако, как отметили в ведомстве, Сурнов вернулся в РФ в марте 2024 года.

    О смерти 48-летнего украинского диверсанта ФСБ России сообщила утром в пятницу, 3 мая. По данным ведомства, его попытались задержать у схрона, содержимое которого планировал применить для подрыва топливного терминала в Тосненском районе. Мужчина пытался отстреливаться и был застрелен.

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