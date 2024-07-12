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    Видео: спасатели добрались до места крушения самолета в Подмосковье

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    5 комментариев

    глава Коломны Александр Гречищев

    Первые кадры с места крушения самолета «Сухой Суперджет» опубликовал в своем Telegram-канале глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Борт упал в лес в Московской области.

    На месте видно поваленные и обгоревшие деревья и обломки самолета. «Ещё раз подтверждаю угрозы населённым пунктам нет», — добавил Гречищев.

    В пресс-службе МЧС России сообщили, что на место трагедии направлены более 30 специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» и семь единиц техники, работают пожарно-спасательные подразделения.

    Напомним, днем 12 июля возле деревни Апраксино в Московской области потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа». Самолет 2014 года выпуска совершал перегоночный рейс в аэропорт после планового ремонта. На борту не было пассажиров, только три члена экипажа. Они погибли. Возбуждено уголовное дело. Что известно о трагедии на данный момент, читайте в материале «Фонтанки».

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    Московская областьКрушение самолета
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    Комментарии 5

    ixform12 Июл 2024 в 18:53
    Покупайте рассольник Буздякский производства Башкирии !
    +0−0
    12 Июл 2024 в 18:52
    Итог путинского правления во всем
    +4−2
    28220199212 Июл 2024 в 18:34
    Специалисты ремонтировали... многие нелегально ...везите ещё !!!
    +7−0
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