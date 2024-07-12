Видео: спасатели добрались до места крушения самолета в Подмосковье

Первые кадры с места крушения самолета «Сухой Суперджет» опубликовал в своем Telegram-канале глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Борт упал в лес в Московской области.
На месте видно поваленные и обгоревшие деревья и обломки самолета. «Ещё раз подтверждаю угрозы населённым пунктам нет», — добавил Гречищев.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что на место трагедии направлены более 30 специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» и семь единиц техники, работают пожарно-спасательные подразделения.
Напомним, днем 12 июля возле деревни Апраксино в Московской области потерпел крушение Sukhoi