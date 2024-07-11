Досталось всем силовикам. Основанный Александром Бастрыкиным петербургский вуз 30-й раз выпустил очередных нападающих

Санкт-Петербургский юридический вуз выдал юбилейные дипломы. В фундаменте школы «Фонтанка» увидела председателя СКР, а ректор подсчитал следователей, судей и защитников.



Частное учреждение высшего образования «Юридический институт» (расположен на Васильевском острове) на днях выпустило очередных специалистов. «63 бакалавра и 10 магистров», — прокомментировали в институте. По данным нашего издания, это тридцатый выпуск за историю вуза.



«Юридический институт» зарегистрирован в конце 1993 года. Согласно системе «СПАРК», сегодня единственным владельцем указана петербурженка Мария Реутова. В прошлом её партнёром был Анатолий Конташов — председатель зарегистрированного по этому же адресу «Регионального объединения ветеранов военной контрразведки Западного военного округа».

