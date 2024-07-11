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    Досталось всем силовикам. Основанный Александром Бастрыкиным петербургский вуз 30-й раз выпустил очередных нападающих

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    Санкт-Петербургский юридический вуз выдал юбилейные дипломы. В фундаменте школы «Фонтанка» увидела председателя СКР, а ректор подсчитал следователей, судей и защитников.

    Частное учреждение высшего образования «Юридический институт» (расположен на Васильевском острове) на днях выпустило очередных специалистов. «63 бакалавра и 10 магистров», — прокомментировали в институте. По данным нашего издания, это тридцатый выпуск за историю вуза.

    «Юридический институт» зарегистрирован в конце 1993 года. Согласно системе «СПАРК», сегодня единственным владельцем указана петербурженка Мария Реутова. В прошлом её партнёром был Анатолий Конташов — председатель зарегистрированного по этому же адресу «Регионального объединения ветеранов военной контрразведки Западного военного округа».

    Однако в официальной биографии Александра Бастрыкина на сайте «ИТАР ТАСС» сообщается, что в 1991 году он был совладельцем правового научно-практического центра, ставшего в 1991 году частью ТОО «Юридический институт». А с 1992 года он пару лет был ректором этого института.

    По словам сегодняшнего ректора «Юридического института» Марии Реутовой, за эти годы институт выпустил более 2700 следователей СК и МВД, оперативников и адвокатов и пополнил ряды судебного департамента.

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    Комментарии 1

    Otkating11 Июл 2024 в 20:18
    — Есть такое слово: «Надо»!
    — А я тогда присягу принимать не буду!
    — Эх, дружок, молод ты… Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя! Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.
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