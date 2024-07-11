Уже больше 8500 регистраций. На Фонтанку SUP едут участники из 11 стран

С начала старта регистрации на международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP прошло чуть больше месяца. Участвовать в карнавале собираются уже более 8,5 тысячи человек. Рассказываем, откуда сап-бордисты приедут в Петербург.



В карнавале будут участвовать сапсеферы из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Франции, Швейцарии, Египта, Южной Кореи, Боливии и Австралии. На фестиваль приедут россияне из самых разных регионов: от Республики Дагестан до Ямало-Ненецкого автономного округа, от Калининградской области до Хабаровского края. По рекам и каналам в историческом центре Петербурга 3 августа пройдут люди из 202 городов мира.

