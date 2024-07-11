Уже больше 8500 регистраций. На Фонтанку SUP едут участники из 11 стран

С начала старта регистрации на международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP прошло чуть больше месяца. Участвовать в карнавале собираются уже более 8,5 тысячи человек. Рассказываем, откуда сап-бордисты приедут в Петербург.
В карнавале будут участвовать сапсеферы из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Франции, Швейцарии, Египта, Южной Кореи, Боливии и Австралии. На фестиваль приедут россияне из самых разных регионов: от Республики Дагестан до Ямало-Ненецкого автономного округа, от Калининградской области до Хабаровского края. По рекам и каналам в историческом центре Петербурга 3 августа пройдут люди из 202 городов мира.
Регистрация пока еще продолжается, но мы остановим ее, как только число участников достигнет лимита в 10 тысяч человек. Как всегда участие в фестивале бесплатное, но обязательное. Пройдя регистрацию по этой ссылке, вы получите
Сап-маршрут длиной в
На карнавале вас ждет множество конкурсов. Мы выберем Miss SUP — 2024, заслуженные награды получат участники с самыми лучшими костюмами, не оставим без внимания и самую красивую доску. Подробнее обо всех конкурсных номинациях читайте тут.