Путин дал российское гражданство разработчику «Атома» и сербу, участвовавшему в боях за ДНР

Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ о принятии в российское гражданство более 20 человек. Среди них разработчик отечественного электромобиля «Атом», глава швейцарского отделения байкерского клуба «Ночные волки» и серб, который с 2021 года участвовал в боях за Донбасс.
Согласно документу, размещенному на официальном портале опубликования правовых актов, российское гражданство получил
Гражданином России стал также Харальд Грюбель, родившийся 16 октября 1967 года в Германии. Он является исполнительным директором АО «Кама», которое разрабатывает российский электромобиль «Атом». Ранее он занимал должность вице-президента по инжинирингу в АВТОВАЗе, а также развивал проекты в Volkswagen и Mercedes.
Предоставили гражданство РФ и бельгийскому бизнесмену Пьеру Кочубею и его супруге Элен Спечински. Оба они являются потомками белоэмигрантов. По данным из открытых источников, семья владеет, например, крокодиловой фермой в Лусаке, пишет ТАСС. В списке получивших гражданство есть и другие потомки белоэмигрантов, родившиеся в Европе и США.
Еще одно примечательное имя в списке — Рольф Шэффлер. Он возглавляет отделение байкерского клуба «Ночные волки» в Швейцарии. Как пишет РИА Новости, Шэффлер также имеет медаль