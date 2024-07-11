Путин дал российское гражданство разработчику «Атома» и сербу, участвовавшему в боях за ДНР

Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ о принятии в российское гражданство более 20 человек. Среди них разработчик отечественного электромобиля «Атом», глава швейцарского отделения байкерского клуба «Ночные волки» и серб, который с 2021 года участвовал в боях за Донбасс.



Согласно документу, размещенному на официальном портале опубликования правовых актов, российское гражданство получил 21-летний Александр Йокич, родившийся в Сербии. Ранее он в видеообращении рассказал, что принимал участие в боевых действиях в Донбассе еще с 2021 года, приехав туда после школы. Однако из-за юридических коллизий ему грозила депортация на родину, а там — 25 лет лишения свободы по статье о наемничестве.