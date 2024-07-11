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    Путин дал российское гражданство разработчику «Атома» и сербу, участвовавшему в боях за ДНР

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    4 комментария

    Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ о принятии в российское гражданство более 20 человек. Среди них разработчик отечественного электромобиля «Атом», глава швейцарского отделения байкерского клуба «Ночные волки» и серб, который с 2021 года участвовал в боях за Донбасс.

    Согласно документу, размещенному на официальном портале опубликования правовых актов, российское гражданство получил 21-летний Александр Йокич, родившийся в Сербии. Ранее он в видеообращении рассказал, что принимал участие в боевых действиях в Донбассе еще с 2021 года, приехав туда после школы. Однако из-за юридических коллизий ему грозила депортация на родину, а там — 25 лет лишения свободы по статье о наемничестве.

    Гражданином России стал также Харальд Грюбель, родившийся 16 октября 1967 года в Германии. Он является исполнительным директором АО «Кама», которое разрабатывает российский электромобиль «Атом». Ранее он занимал должность вице-президента по инжинирингу в АВТОВАЗе, а также развивал проекты в Volkswagen и Mercedes.

    Предоставили гражданство РФ и бельгийскому бизнесмену Пьеру Кочубею и его супруге Элен Спечински. Оба они являются потомками белоэмигрантов. По данным из открытых источников, семья владеет, например, крокодиловой фермой в Лусаке, пишет ТАСС. В списке получивших гражданство есть и другие потомки белоэмигрантов, родившиеся в Европе и США.

    Еще одно примечательное имя в списке — Рольф Шэффлер. Он возглавляет отделение байкерского клуба «Ночные волки» в Швейцарии. Как пишет РИА Новости, Шэффлер также имеет медаль 21-й бригады особого назначения войск Росгвардии «За содействие 21 БрОН».

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    Комментарии 4

    kachumnoy11 Июл 2024 в 17:38
    а 10 млн. средниазиатов за какие заслуги получили гражданство?
    +0−0
    28206267511 Июл 2024 в 17:38
    Джентельмены удачи ( какие отвратительные рожи)
    +0−0
    Zet11 Июл 2024 в 17:17
    немец из автопрома точно "крот"... на китайцев работает долгие годы... не даёт с колен встать...
    +2−0
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