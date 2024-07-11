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    Казахстан выводит из страны российские ценные бумаги

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    18 комментариев

    Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг обратился к своим клиентам с просьбой до 1 августа 2024 года вывести российские бумаги из своего контура. Об этом 11 июля сообщает РБК со ссылкой на распоряжение организации.

    После того как США наложили ограничительные меры на Национальный расчетный депозитарий (НРД), казахстанский депозитарий обратился к клиентам с просьбой вывести российские ценные бумаги из страны.

    «Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий», которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США», — говорится в распоряжении.

    Источники РБК на финансовом рынке подтвердили подлинность документа, а также добавили, что казахстанский депозитарий разослал распоряжение всем локальным профучастникам.

    В распоряжении, по данным ТАСС, речь идет о ценных бумагах с международными идентификационными кодами, начинающимися с букв RU. Они учитываются в НРД. При этом в казахстанском депозитарии находится около 140 наименований таких бумаг, согласно статистике на его сайте.

    Провести сделки с участием НРД необходимо до конца этого месяца. Причиной таких сроков стала генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которую выдали после введения блокирующих санкций против НРД для завершения операций. Эта лицензия действительна до 13 августа. Несмотря на это, депозитарию требуется время для выполнения заявок к данному сроку, объяснил юрист Никита Ершов. Предполагается, что если бумаги не будут выведены своевременно, тогда активы могут заморозить, сообщает РИА Новости.

    Генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко считает, что требование о выводе российских ценных бумаг из казахстанского депозитария исходит от Euroclear, с которым у Центрального депозитария установлены связи, как и с НРД. Хандошко допускает, что Euroclear мог отправить подобные требования и в депозитарии других стран, которые могут иметь в своем распоряжении бумаги с российскими идентификационными кодами.

    США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Лицензии на сворачивание операций с ними выданы до 13 августа 2024 года. Сразу после этого объявления Мосбиржа сообщила об остановке торгов долларом и евро. Затем стало известно и о приостановке торгов гонконгским долларом. Утро 13 июня рублевый индекс Мосбиржи, акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, РТС начали с падения.

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    Ценные бумагиКазахстанСанкции против России
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    Комментарии 18

    Вауреур11 Июл 2024 в 12:35
    Нужны новые ценные бумаги, которые будут обеспечены гос бумагами.
    +0−2
    azatoth11 Июл 2024 в 12:32
    Обычно такие ужасы приводят к тому что доллар падает, а зарплаты при этом в рублях растут.
    +0−2
    Заливщик голосовых планок11 Июл 2024 в 12:31
    Что, забыли СеверныйКазахстанЧей?! :)
    +1−0
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