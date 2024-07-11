Казахстан выводит из страны российские ценные бумаги

Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг обратился к своим клиентам с просьбой до 1 августа 2024 года вывести российские бумаги из своего контура. Об этом 11 июля сообщает РБК со ссылкой на распоряжение организации.



После того как США наложили ограничительные меры на Национальный расчетный депозитарий (НРД), казахстанский депозитарий обратился к клиентам с просьбой вывести российские ценные бумаги из страны.



«Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий», которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США», — говорится в распоряжении.

