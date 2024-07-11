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    Ремонт ограничит Дворцовую набережную и Володарский мост и перекроет Чкаловский

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    Работы на сетях, ремонт дорог и временные ограждения с 13 июля добавят новых ограничений в семи районах Петербурга. Водителей потеснят в том числе на Дворцовой набережной и Володарском мосту, новый участок ограничат и на Лиговском.

    Адмиралтейский район

    С 13 по 14 июля для реконструкции инженерных сетей перекроют Дровяную улицу у пересечения с 12-й Красноармейской улицей, сообщает 11 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Объехать участок можно будет по Курляндской, Дровяной, 12-й Красноармейской улицам, Лермонтовскому и Рижскому проспектам, набережной Обводного канала и улице Циолковского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    До 17 июля из-за строительства газопровода закроют движение по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго. Объехать можно будет по Удельному проспекту, Мышкинской улице, Ярославскому проспекту, улице Сергея Марго, Олонецкой и Громовской улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Колпинский район

    В Понтонном до 27 июля закроют движение по Фанерной улице от Волховстроевской улицы до Станционной улицы. Там будут реконструировать тепловые сети. Объезд предусмотрен по Волховстроевской, Станционной, Фанерной, Клубной, Парковой, Садовой, Ясельной улицам и улице Варвары Петровой.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    Дорожный ремонт до 21 августа ограничит движение транспорта по Володарскому мосту. Как сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс», из-за дорожных работ с 05:00 14 июля до 02:00 22 июля на мосту закрывается трамвайное движение. Трамвайный маршрут № 23 будет закрыт, а трамваи № 7, 27, 39 и 65 поедут по измененным трассам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петроградский район

    С 8 часов утра 13 июля до 8 утра 15 июля из-за ремонта дорожного покрытия закроют участок Чкаловского проспекта от Большой Зелениной улицы до улицы Ленина, включая перекрестки. Объехать можно будет по Большой Зелениной улице, Большому проспекту П. С., улице Красного Курсанта, Петровскому переулку, Пионерской и Корпусной улице, Чкаловскому проспекту, Барочной, Петрозаводской и Ораниенбаумской улицам, улице Ленина, Левашовскому проспекту и набережной Карповки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Также напомним, что до 8 часов утра 22 июля движение по Чкаловскому проспекту от улицы Красного Курсанта до набережной Карповки, включая перекрестки, ограничено.

    Приморский район

    С полуночи 13 июля до 6 часов утра 15 июля для реконструкции тепловой сети ограничат движение по проспекту Королева от улицы Шаврова до дома 57, корпус 1, строение 1 по проспекту Королева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А для модернизации светофора на месяц, с 13 июля по 13 августа, ограничат движение транспорта на перекрестке улицы Оптиков и Туристской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    С 06:00 13 июля до 14 июля из-за ремонта дороги ограничат движение по участку Лиговского проспекта от Кузнечного переулка до улицы Константина Заслонова. При этом будет закрыт проезд по Лиговскому в направлении от Кузнечного к улице Константина Заслонова. Объезд предусмотрен по Кузнечному переулку, улице Марата, Колокольной улице, Невскому проспекту, Разъезжей и Коломенской улицам, Лиговскому проспекту, улице Некрасова, Суворовскому проспекту, улицам Маяковского и Жуковского, Греческому проспекту, 2-й Советской улице и улице Константина Заслонова.

    Напомним, что до 15 октября ограничен проезд по Лиговскому от улицы Некрасова до набережной Обводного канала вместе с перекрестками.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А до 25 августа из-за временных ограждений и ремонта покрытий ограничат движение по Дворцовой набережной от набережной Фонтанки до Мошкова переулка. Одновременно закроют проезд по ней в направлении от Мраморного переулка к набережной Фонтанки и сквозной проезд по набережной Фонтанки в створе набережной Кутузова. Объехать можно будет по набережной Лебяжьей канавки, улице Пестеля, набережной Мойки и Аптекарскому переулку.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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