Харизматичный внедорожник и удешевленные кроссоверы: пять главных автоновинок лета

Evolute i-Space — первый гибрид российской сборки Фото: пресс-служба компании Evolute Поделиться Поделиться





В первой половине 2024 года стоимость автомобилей снизилась, и «новобранцы» рынка повторяют этот тренд: летом дебютирует несколько моделей с любопытным соотношением цены и характеристик. Вот краткий обзор наиболее важных из них: в списке есть гибрид российской сборки, рамный внедорожник, пикап и три любопытных кроссовера с «аномальным» ценником.



i-Space — будущий бестселлер Evolute? Дела у российской марки Evolute, собирающей китайские электромобили на заводе под Липецком, до сих пор шли не слишком задорно: несмотря на широкий модельный ряд, по итогам прошлого года в сегменте электрических машин марка уступила Zeekr, который ввозят в Россию серым импортом. Однако новая модель, кроссовер i-Space, выглядит перспективно: во-первых, это гибрид, что расширяет круг потенциальных клиентов, во-вторых, стоимость от 3,36 млн рублей за хорошо оснащенный семиместный кроссовер длиной 4760 мм (размер Chery Tiggo 9) выглядит конкурентоспособно.

По форм-фактору i-Space - это кроссовер с примесью минивэна Фото: пресс-служба компании Evolute Поделиться Поделиться





I-Space является последовательным гибридом, как и популярные кроссоверы Lixiang. Передние колеса вращает исключительно 178-сильный электромотор, а бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л. с. работает только на привод генератора. Батареи емкостью 17,5 кВт · ч хватает на 87 км чисто электрического пробега, после чего подключается бензиновый мотор: общая автономность превышает 1000 км, хотя обычно паспортные значения приукрашивают реальность. Интересно, что, несмотря на формально российское «гражданство», автомобиль имеет китайский зарядный порт GB/T, причем исключительно под переменный ток, поэтому зарядка небольшой батареи занимает 4 часа.



Просвет составляет 180 мм, но привод только передний, поэтому полноценным кроссовером i-Space назвать трудно: скорее это помесь с минивэном. Семиместный салон с возможностью трансформации позволяет сложить сиденья в ровный пол, увеличив объем багажника до двух кубометров.

Интерьер Evolute i-Space Фото: пресс-служба компании Evolute Поделиться Поделиться





Комплектация одна, и сразу богатая: светодиодные фары, мультимедийная система с 12-дюймовым экраном, панорамная крыша, климат-контроль, обогрев, вентиляция и электропривод передних сидений, шесть подушек безопасности, широкий набор помощников водителю, 19-дюймовые колеса, видеорегистратор. Для сравнения, более мощный бензиновый Jaecoo J8 более чем на миллион дороже (от 4,4 млн), а за стоимость Evolute i-Space можно купить переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro Max c 1,6-литровым мотором (186 л. с.) Гибридная версия этого автомобиля стоит от 4,85 млн рублей, так что стоимость «Эволюта» выглядит заманчиво.



В перспективе Evolute планирует заняться локализацией кроссовера, в частности на него установят батареи российской компании «Системы автономной энергии», что увеличит пробег на зарядке до 125 км. Haval H9 — первый среди рамных Такой слоган придумал для автомобиля сам концерн GMW, назначив начало продаж в России на осень этого года. В Китае новое поколение «девятки» выпускается с весны.

Россиянам знакомо предыдущее поколение Haval H9, которое выпускалось на тульском заводе компании и представляло достаточно редкий класс рамных китайских внедорожников (в Россию везут преимущественно кроссоверы). Новый автомобиль сохранил концепцию «проходимца» с рамой, понижающей передачей и блокировками межколесных дифференциалов, но построен на другой платформе, которую делит с внедорожниками Tank концерна GMW. Полный привод, как и раньше, работает по схеме «момент по требованию»: передние колеса подключаются через многодисковую муфту. Просвет составляет 224 мм. Дизайн выполнен в том же стиле, что у Haval Dargo и H3. Автомобиль стал почти на 10 сантиметров длиннее: 4950 мм от бампера до бампера, салон — трехрядный.

Haval H9 сохранил концепцию рамного внедорожника Фото: Haval Поделиться Поделиться





Интересен набор силовых агрегатов: Haval H9 сохранил в линейке дизельную модификацию, что является редкостью для китайских автомобилей. Мотор такого типа объемом 2,4 литра развивает 184 л. с. и работает в паре с девятиступенчатым гидромеханическим автоматом. Бензиновый двухлитровый мотор мощнее (218 л. с.) и ему положена восьмиступенчатая гидромеханика.

Цены назовут ближе к старту продаж, но интересно, что в Китае анонсирован прайс от 170 тысяч юаней (порядка 2 млн рублей). Это даже дешевле, чем стоило в Китае первое поколение автомобиля, цена которого в России начиналась от 4,1 млн рублей. Но более компактный Tank 300 стоит сейчас от 4,2 млн рублей, поэтому не стоит ждать чудес: скорее всего, прайсы на новый H9 будут в районе 4,3–4,5 млн рублей.

Forthing T5 — российская сборка просадила цену Марка Forthing в России почти неизвестна, но это суббренд крупного китайского концерна Dongfeng, автомобили которого также выпускают под брендом Evolute. В Калининграде на заводе «Автотор» начали сборку кроссоверов Forthing T5, причем если первоначально базовую цену анонсировали на уровне 2,3 млн рублей, то сейчас называется планка от 1,9 млн. Это выглядит конкурентоспособным с учетом размерного класса автомобиля: при длине 4545 мм он является одноклассником Chery Tiggo 7 Pro или Volkswagen Tiguan. Турбодвигатель объемом 1,5 литра развивает 144 л. с., но идет в паре не с вариатором или роботом, как у других автомобилей в этом классе, а с шестиступенчатым гидромеханическим автоматом. Комплектация сразу неплохая: есть подогрев сидений, отделка экокожей, русифицированная мультимедиа, камера заднего вида. Для сравнения, вышедший недавно XCite X-Cross 7 при схожих характеристиках стоит от 2,5 млн рублей, а его родственник Chery Tiggo 7 Pro еще дороже. По цене с Forthing T5 конкурирует Haval Jolion и «Москвич-3», хотя они компактнее.

Forthing T5 калининградской сборки попытается очаровать клиентов соотношением цены и характеристик Фото: Forthing Поделиться Поделиться





Интересно, что мелкоузловая сборка в Калининграде позволила снизить стоимость и нового поколения модели Forthing T5 Evo: если еще весной он стоил от 3,08 млн, то сейчас — от 2,6 млн. Автомобиль близок по габаритам к модели первого поколения, но оснащается более мощным 197-сильным мотором и 7-ступенчатым роботом. Привод только передний, а для любителей экзотики есть гибридные версии, правда, дорогие — от 3,8 млн рублей.

Forthing T5 Evo — более современное поколение модели. Его также собирают в Калининграде Фото: Forthing Поделиться Поделиться





Мастер пикапа: Sollers запускает сборку JAC T8 Компания Sollers уже собирает пикапы JAC T6 под собственной маркой (они называются ST6) на дальневосточном заводе, где раньше делали Mazda. Более современную разновидность этого пикапа JAC T8 окрестили Sollers ST8, но интереснее другое: сборку наладят на УАЗе в режиме полного цикла, при этом силовой агрегат будет также локализован. Вероятно, речь идет об установке на пикап дизелей, которые с прошлого года Sollers собирает в Татарстане для коммерческих автомобилей Argo и Atlant (они также являются ребрендированной продукцией JAC). Дизели объемом 2 и 2,7 литра развивают 130 и 150 л. с., но для Sollers ST8, скорее всего, предложат младший агрегат: такой же ставится на модель в Китае. Шестиступенчатая механическая коробка передач — тоже местной сборки.

Пикап Sollers ST8 презентовали на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Фото: Sollers Поделиться Поделиться





Sollers ST8 — это типичный внедорожный пикап с просветом 210 мм, подключаемым полным приводом, блокировкой заднего дифференциала, понижающей передачей, рессорной задней подвеской и рамой. Грузоподъемность составляет 900 кг. Импортируемый JAC T8 продается в России в нескольких модификациях: с 2-литровым бензиновым мотором он стоит от 3 млн рублей, с дизелями объемом 2 или 2,4 литра (версия Pro) — на 200 тысяч дороже.

Белорусское «дежавю» Из соседней страны в Россию уже поставляют автомобили Belgee, к которым теперь добавился бренд VGV тамошней сборки. Марка принадлежит компании Sinotruk, производителю грузовиков, и входит в китайскую корпорацию Shandong Heavy Industry Group. В Белоруссии кроссоверы собирают на заводе «Юнисон» в Минском районе.

VGV U70 Pro претендует на звание самого доступного автомобиля в сегменте Фото: VGV Поделиться Поделиться





Неизвестность бренда в России постарались компенсировать привлекательной ценой: стоимость кроссовера U70 Pro начинается от 2,099 млн рублей, что выглядит беспрецедентным с учетом размерного класса автомобиля: его длина — 4825 мм. Объем багажника при пятиместном салоне составляет 500 литров, но есть также семиместные версии. Матчасть стандартна для чайнакаров: 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л. с. работает в паре с механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом, привод — только передний. Автомобили адаптировали к российским условиям эксплуатации: кроссовер получил зимний пакет, улучшенную шумоизоляцию, иные настройки подвески, двигателя и автомата, а также русифицированную мультимедиа.

За указанную сумму в 2,099 млн рублей предлагается автомобиль с механической коробкой передач, легкосплавными 17-дюймовыми колесами, широким ассортиментом электронных помощников (включая ESP), двумя подушками безопасности, мультимедийной системой, светодиодными фарами.

VGV U75 Plus — более современная версия автомобиля Фото: VGV Поделиться Поделиться





Вторая модель — это более современный кроссовер U75 Plus, который имеет те же габариты, но независимую заднюю подвеску и оснащается 2-литровым мотором (199 л. с.) в паре с восьмиступенчатой трансмиссией. Цена начинается от 2,75 млн.