Роспотребнадзор: всего ботулизмом в России заразились 417 человек

В общей сложности при вспышках ботулизма в России заболели 417 человек в 11 регионах. Два человека скончались. Об этом
По ее словам, причиной вспышки ботулизма стало нарушение всех возможных правил и технологий. Фасоль, которую использовали в салате, закупалась за рубежом, добавила Попова.
Напомним, в июне к медикам стали обращаться пострадавшие в Москве, Нижегородской области и Казани. Как выяснилось, они ели лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».
«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по РИА Новости).
«Фонтанка» писала, что умерли 21-летний житель Костромы, который ел салат в Нижнем Новгороде, и 24-летний житель Дзержинска.