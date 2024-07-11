Роспотребнадзор: всего ботулизмом в России заразились 417 человек

В общей сложности при вспышках ботулизма в России заболели 417 человек в 11 регионах. Два человека скончались. Об этом 11 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, причиной вспышки ботулизма стало нарушение всех возможных правил и технологий. Фасоль, которую использовали в салате, закупалась за рубежом, добавила Попова.



Напомним, в июне к медикам стали обращаться пострадавшие в Москве, Нижегородской области и Казани. Как выяснилось, они ели лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

