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    Роспотребнадзор: всего ботулизмом в России заразились 417 человек

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    8 комментариев

    В общей сложности при вспышках ботулизма в России заболели 417 человек в 11 регионах. Два человека скончались. Об этом 11 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    По ее словам, причиной вспышки ботулизма стало нарушение всех возможных правил и технологий. Фасоль, которую использовали в салате, закупалась за рубежом, добавила Попова.

    Напомним, в июне к медикам стали обращаться пострадавшие в Москве, Нижегородской области и Казани. Как выяснилось, они ели лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

    «Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по РИА Новости).

    «Фонтанка» писала, что умерли 21-летний житель Костромы, который ел салат в Нижнем Новгороде, и 24-летний житель Дзержинска.

    После волны отравлений сотрудники Роспотребнадзора изъяли почти 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма. Вспышка тяжелого заболевания стала крупнейшей в России за последние 30 лет. Установлено, что все пострадавшие в Москве ели накануне салат с фасолью «Лобио» от «Кухни на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта».

    Ботулизм не передается от человека к человеку. Это инфекционное заболевание возникает, если съесть продукты, содержащие возбудитель ботулизма.

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    БотулизмУмер от ботулизмаМассовое отравление
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    Комментарии 8

    28024171711 Июл 2024 в 10:41
    Никогда не слышал и не сталкивался с таким количеством отравившихся от ботулизма. Природные источники кишечник дождевых червей, кишечник рыб питающихся в придонных отложений. Насколько должна быть грязная фасоль. Обычное число отравившихся три- пять человек.
    +0−0
    25346053111 Июл 2024 в 10:41
    Не "Новичок", но тоже впечатляет!
    +0−0
    Елень11 Июл 2024 в 10:38
    А при чем тут место где она закупалась? Ботулизм возник при ее консервации из-за нарушения технологии и антисанитарных условий на производстве, если можно так назвать те грязные ангары, где ее делали.
    +0−0
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