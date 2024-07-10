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    Накрасьте это немедленно: семь впечатляющих идей для маникюра на лето

    Красноярские мастера подобрали дизайн

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    Самое время для экспериментов
    Самое время для экспериментовФото: Галина Кустикова
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    Лето в самом разгаре, и хочется разбавить жизнь красками. Дамы отдают предпочтение цветочным принтам и ярким оттенкам во всем, даже в маникюре. Если у вас на ближайшее время назначена процедура, а идей по дизайну нет, то специально для вас редакция NGS24.RU собрала несколько вариантов летнего дизайна ногтей.

    Мастерица Яна Илюшина рассказала, что летом самый популярный цвет для покрытия — красный. Часто клиентки делают голубой, розовый и желтый. Также в этом году девушки массово отказываются от гель-лака и делают японский маникюр пилками.

    Мастер и преподаватель Галина Кустикова поделилась примерами дизайнов. По ее словам, цветной френч всегда актуален в теплое время года.

    Если вам надоел классический френч
    Если вам надоел классический френчФото: Галина Кустикова
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    Часто клиентки просят нарисовать на ногтях небрежные мазки цветными лаками. Такой маникюр однозначно хит сезона.

    Почти картина
    Почти картинаФото: Галина Кустикова
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    Экспериментировать с мазками можно очень долго
    Экспериментировать с мазками можно очень долгоФото: Галина Кустикова
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    Уделите внимание крупным блесткам, они красиво сверкают на солнце.

    «Успокоить» блестки можно камуфляжной базой
    «Успокоить» блестки можно камуфляжной базойФото: Галина Кустикова
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    Дизайн можно разместить в разных частях ногтевой пластины
    Дизайн можно разместить в разных частях ногтевой пластиныФото: Галина Кустикова
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    В моду вернулись длинные ногти.

    Втирка — отличный выбор
    Втирка — отличный выборФото: Галина Кустикова
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    Мастерица со стажем Светлана предлагает разнообразить маникюр рисунками цветов.

    Нежный маникюр с изюминкой
    Нежный маникюр с изюминкойФото: Светлана
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    Рисунки цветов можно разнообразить наклейками
    Рисунки цветов можно разнообразить наклейкамиФото: Светлана
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    Самое время для экспериментов
    Самое время для экспериментовФото: Галина Кустикова
    Если вам надоел классический френч
    Если вам надоел классический френчФото: Галина Кустикова
    Почти картина
    Почти картинаФото: Галина Кустикова
    Экспериментировать с мазками можно очень долго
    Экспериментировать с мазками можно очень долгоФото: Галина Кустикова
    «Успокоить» блестки можно камуфляжной базой
    «Успокоить» блестки можно камуфляжной базойФото: Галина Кустикова
    Дизайн можно разместить в разных частях ногтевой пластины
    Дизайн можно разместить в разных частях ногтевой пластиныФото: Галина Кустикова
    Втирка — отличный выбор
    Втирка — отличный выборФото: Галина Кустикова
    Нежный маникюр с изюминкой
    Нежный маникюр с изюминкойФото: Светлана
    Рисунки цветов можно разнообразить наклейками
    Рисунки цветов можно разнообразить наклейкамиФото: Светлана

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