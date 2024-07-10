Накрасьте это немедленно: семь впечатляющих идей для маникюра на лето

Лето в самом разгаре, и хочется разбавить жизнь красками. Дамы отдают предпочтение цветочным принтам и ярким оттенкам во всем, даже в маникюре. Если у вас на ближайшее время назначена процедура, а идей по дизайну нет, то специально для вас редакция NGS24.RU собрала несколько вариантов летнего дизайна ногтей.
Мастерица Яна Илюшина рассказала, что летом самый популярный цвет для покрытия — красный. Часто клиентки делают голубой, розовый и желтый. Также в этом году девушки массово отказываются от гель-лака и делают японский маникюр пилками.
Мастер и преподаватель Галина Кустикова поделилась примерами дизайнов. По ее словам, цветной френч всегда актуален в теплое время года.
Часто клиентки просят нарисовать на ногтях небрежные мазки цветными лаками. Такой маникюр однозначно хит сезона.
Уделите внимание крупным блесткам, они красиво сверкают на солнце.
В моду вернулись длинные ногти.
Мастерица со стажем Светлана предлагает разнообразить маникюр рисунками цветов.