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    Испания победила Францию и вышла в финал чемпионата Европы по футболу

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    4 комментария

    Сборная Испании 9 июля обыграла национальную команду Франции в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1. Встреча проходила в Мюнхене.

    Гол французов на счету Рандаля Коло-Муани (9-я минута). Он отличился с передачи Килиана Мбаппе, который впервые вышел на матч без маски после того, как сломал нос в первом туре группового этапа Евро. Для французов этот гол стал первым на турнире, ранее у них были только пенальти Мбаппе и два автогола соперников.

    У победителей мячи забили Ламин Ямаль (21-я минута) и Дани Ольмо (25-я минута). 16-летний Ламин Ямаль крученым ударом с расстояния в 20 метров попал в дальнюю «девятку» с отскоком от штанги. Второй гол был забит уже через четыре минуты.

    Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

    Во втором полуфинале 10 июля сыграют Англия и Нидерланды. Финал пройдет 14 июля в Берлине.

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    ИспанияФранцияЕвро-2024Полуфинал
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    Комментарии 4

    Artimenga10 Июл 2024 в 00:38
    А вот у меня сегодня шабли выиграло у руэда)))
    +0−0
    почти бросил..)10 Июл 2024 в 00:27
    Да уж, Ямаль пробил так, что даже правой так не смог бы я и, думаю, даже бабушка Романа Широкова такой бы не взяла..)
    +0−0
    VKuser27909210 Июл 2024 в 00:14
    Какая разница. Опять Чемпионами по футболу станет Северная Корея. Как скажет Ын, так и будет. Представляю, как ему завидует Младший брат из Москвы. Он так пока не может, но очень хочет.
    +0−0
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