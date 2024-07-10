Испания победила Францию и вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Сборная Испании 9 июля обыграла национальную команду Франции в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1. Встреча проходила в Мюнхене.



Гол французов на счету Рандаля Коло-Муани (9-я минута). Он отличился с передачи Килиана Мбаппе, который впервые вышел на матч без маски после того, как сломал нос в первом туре группового этапа Евро. Для французов этот гол стал первым на турнире, ранее у них были только пенальти Мбаппе и два автогола соперников.



У победителей мячи забили Ламин Ямаль (21-я минута) и Дани Ольмо (25-я минута). 16-летний Ламин Ямаль крученым ударом с расстояния в 20 метров попал в дальнюю «девятку» с отскоком от штанги. Второй гол был забит уже через четыре минуты.