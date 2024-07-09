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    «Два часа простояли в лесу». На ОЖД — сбой в работе контактной сети

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    3 комментария

    На перегоне Октябрьской железной дороги Кемь — Ламбино вечером 9 июля произошел сбой в работе контактной сети. Поезда из Мурманска и в Мурманск задерживаются более чем на час.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Поезд Мурманск — Петербург № 11 опаздывает с прибытием на Ладожский вокзал.

    Пассажиры сообщают, что 9 июля в 20:20 состав остановился посреди леса в районе станции Ламбино. И простоял два часа. Потом поехал и снова остановился недалеко от станции Кемь. Взволнованных пассажиров, простоявших почти два часа среди леса, беспокоило и то, что поезд обесточен, а телефоны разряжаются, и то, что в вагонах пахнет чем-то горелым. «По громкой связи в самом начале поломки попросили не паниковать», — рассказывают они.

    В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке пояснили: «9 июля в 20:07 на перегоне Кемь — Ламбино Октябрьской железной дороги произошел сбой в работе контактной сети. На место оперативно выехала аварийно-восстановительная бригада, ведутся работы. Железнодорожники делают всё возможное для скорейшего ввода поездов в график».

    Проблемы возникли не только у поезда, следующего из Мурманска в Петербург, но и по направлению в Мурманск. В ОЖД сообщают, что более чем на час прогнозируются задержки в движении пассажирских поездов № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, № 92 Москва — Мурманск, № 226 Адлер — Мурманск.

    Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 800 775–00–00 (звонок из любой точки России бесплатный).

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ПоездаЗадержкиОЖДКонтактная сеть
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    Комментарии 3

    почти бросил..)10 Июл 2024 в 00:40
    Вроде же, ещё не запрещена в России?..)
    +0−0
    Огромная польза!10 Июл 2024 в 00:08
    "Оборвали ток" (с)
    +0−0
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