«Два часа простояли в лесу». На ОЖД — сбой в работе контактной сети

Пассажиры сообщают, что 9 июля в 20:20 состав остановился посреди леса в районе станции Ламбино. И простоял два часа. Потом поехал и снова остановился недалеко от станции Кемь. Взволнованных пассажиров, простоявших почти два часа среди леса, беспокоило и то, что поезд обесточен, а телефоны разряжаются, и то, что в вагонах пахнет чем-то горелым. «По громкой связи в самом начале поломки попросили не паниковать», — рассказывают они.



В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке пояснили: «9 июля в 20:07 на перегоне Кемь — Ламбино Октябрьской железной дороги произошел сбой в работе контактной сети. На место оперативно выехала аварийно-восстановительная бригада, ведутся работы. Железнодорожники делают всё возможное для скорейшего ввода поездов в график».