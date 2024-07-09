«Два часа простояли в лесу». На ОЖД — сбой в работе контактной сети

На перегоне Октябрьской железной дороги Кемь — Ламбино вечером 9 июля произошел сбой в работе контактной сети. Поезда из Мурманска и в Мурманск задерживаются более чем на час.
Поезд Мурманск — Петербург
Пассажиры сообщают, что 9 июля в 20:20 состав остановился посреди леса в районе станции Ламбино. И простоял два часа. Потом поехал и снова остановился недалеко от станции Кемь. Взволнованных пассажиров, простоявших почти два часа среди леса, беспокоило и то, что поезд обесточен, а телефоны разряжаются, и то, что в вагонах пахнет чем-то горелым. «По громкой связи в самом начале поломки попросили не паниковать», — рассказывают они.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке пояснили: «9 июля в 20:07 на перегоне Кемь — Ламбино Октябрьской железной дороги произошел сбой в работе контактной сети. На место оперативно выехала аварийно-восстановительная бригада, ведутся работы. Железнодорожники делают всё возможное для скорейшего ввода поездов в график».
Проблемы возникли не только у поезда, следующего из Мурманска в Петербург, но и по направлению в Мурманск. В ОЖД сообщают, что более чем на час прогнозируются задержки в движении пассажирских поездов
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»