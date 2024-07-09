Мистическое совпадение нашли в ДТП с автобусом под Красноярском, где пострадали 17 человек

Серьезное столкновение маршрутки с грузовиком в Красноярском крае 8 июля оказалось вторым в истории этого перевозчика. Его автобус уже попадал в такое же ДТП в тот же самый день, только пять лет назад.

Обе аварии произошли в Назаровском районе. В обоих случаях маршрутка, по предварительным данным, обгоняла через сплошную КАМАЗ, а тот резко повернул налево, пишет 9 июля NGS24.RU. 8 июля 2019 года микроавтобус Peugeot оказался в кювете, а травмы получили 9 пассажиров. 8 июля 2024 года в кювете оказались обе машины, а пострадали 17 пассажиров маршрутки, в том числе семеро детей.