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    Мистическое совпадение нашли в ДТП с автобусом под Красноярском, где пострадали 17 человек

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    3 комментария
    Фото: Прокуратура Красноярского края
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    Серьезное столкновение маршрутки с грузовиком в Красноярском крае 8 июля оказалось вторым в истории этого перевозчика. Его автобус уже попадал в такое же ДТП в тот же самый день, только пять лет назад.

    Обе аварии произошли в Назаровском районе. В обоих случаях маршрутка, по предварительным данным, обгоняла через сплошную КАМАЗ, а тот резко повернул налево, пишет 9 июля NGS24.RU. 8 июля 2019 года микроавтобус Peugeot оказался в кювете, а травмы получили 9 пассажиров. 8 июля 2024 года в кювете оказались обе машины, а пострадали 17 пассажиров маршрутки, в том числе семеро детей.

    Попавшая в аварию маршрутка курсирует между Красноярском и Шарыпово. Как рассказала изданию жительница Красноярска, альтернатив у жителей Шарыпово практически нет: дневной поезд до города отменили 10 лет назад, остались только ночная электричка, этот перевозчик и второй, чьи автобусы постоянно ломаются. А последние три года, как сотрудники ДПС перестали проверять соблюдение правил перевозки пассажиров, водители перестали выдавать детские кресла в маршрутках, добавила она. В компании-перевозчике изданию сначала ответили, что водитель не виноват в ДТП, а затем отказались комментировать ситуацию.

    Следственный комитет по факту ДТП, случившегося накануне, возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Расследование взяла на контроль прокуратура края.

    Фото: Прокуратура Красноярского края

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    Комментарии 3

    28030352909 Июл 2024 в 12:40
    Никакой мистики, просто качество водителей грузовика и микроавтобуса осталось на прежнем уровне.
    +0−0
    houspi09 Июл 2024 в 12:29
    Это не мистическое совпадение, это материалистическая закономерность
    +1−0
    27643413209 Июл 2024 в 12:24
    2029 год?
    +0−0
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