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    Игра не удалась. Жителю Орла грозит 20 лет за доставленную из Таиланда приставку Xbox с «веселым» сюрпризом

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    Житель Орла заказал из Таиланда игровую приставку Xbox с необычным наполнением консоли. Таможенники обнаружили в безобидной на первый взгляд посылке запрещенную в России расслабляющую траву на 2 миллиона рублей.

    ФТС России

    Как сообщили 8 июля в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС), в консоли игровой приставки был 441 грамм растения. Мужчина заказал посылку через знакомых в Таиланде. По его словам, он планировал продать запрещенное вещество на территории России.

    По этому делу оперативники задержали двоих: организатора поставки и посредника, который получал посылку с наркотиком. В отношении обоих возбудили уголовное дело, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербурженка торговала запрещенными веществами через популярный маркетплейс.

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