Игра не удалась. Жителю Орла грозит 20 лет за доставленную из Таиланда приставку Xbox с «веселым» сюрпризом

Житель Орла заказал из Таиланда игровую приставку Xbox с необычным наполнением консоли. Таможенники обнаружили в безобидной на первый взгляд посылке запрещенную в России расслабляющую траву на
ФТС России
Как сообщили 8 июля в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС), в консоли игровой приставки был
По этому делу оперативники задержали двоих: организатора поставки и посредника, который получал посылку с наркотиком. В отношении обоих возбудили уголовное дело, им грозит лишение свободы на срок от 10 до
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербурженка торговала запрещенными веществами через популярный маркетплейс.