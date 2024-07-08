Вознесенский ограничат на неделю, добавит перекрытий и ремонт на Лиговском

Работы на сетях, ремонт дорог и модернизация светофора с 8 и 10 июля добавят ограничений для водителей в Центральном, Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. Об этом предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.
С 8 по 25 июля ограничено движение транспорта по Псковской улице от Лоцманской улицы до Дровяного переулка, включая перекрестки. Там ремонтируют дорожное покрытие.
С 10 по 17 июля по ночам, с десяти часов вечера до шести утра, для реконструкции кабельной сети ограничат проезд по Вознесенскому проспекту у пересечения с проспектом Римского-Корсакова.
С 10 по 12 июля из-за ремонта дороги закроют проезд по Лиговскому переулку у Лиговского проспекта. Объехать его можно будет по Кузнечному переулку, улице Марата, Колокольной улице, Невскому проспекту, Разъезжей и Коломенской улицам, Лиговскому проспекту, улице Некрасова, Суворовскому проспекту, улицам Маяковского и Жуковского, Греческому проспекту, 2-й Советской улице и улице Константина Заслонова.
Напомним, что до 15 октября из-за ремонта ограничено движение по Лиговскому проспекту от улицы Некрасова до набережной Обводного канала, в том числе на перекрестках. На минувшей неделе и выходных из-за работ там перекрывали несколько участков проспекта.
С 10 июля по 12 августа ограничат движение на перекрестке улицы Маршала Говорова и улицы Трефолева. Там будут модернизировать светофор.