Вознесенский ограничат на неделю, добавит перекрытий и ремонт на Лиговском

Работы на сетях, ремонт дорог и модернизация светофора с 8 и 10 июля добавят ограничений для водителей в Центральном, Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. Об этом предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



С 8 по 25 июля ограничено движение транспорта по Псковской улице от Лоцманской улицы до Дровяного переулка, включая перекрестки. Там ремонтируют дорожное покрытие.