Минобороны предложило повысить похоронные выплаты военным

Минобороны предложило повысить предельный размер выплат на похороны военнослужащих и ветеранов. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратила внимание «Фонтанка» 8 июля.
Согласно проекту постановления правительства, на захоронение военнослужащего или ветерана в Петербурге, Москве и Севастополе предложено выделять до 70 884 рублей, в других регионах России — до 51 552 рублей (сейчас максимально возможные суммы составляют 66 000 и 48 000 рублей соответственно). На изготовление памятника планируется выплачивать не более 49 511 рублей (сейчас эта сумма составляет 49 196). Точный размер компенсаций, как и раньше, будут определять в зависимости от конкретного случая, по фактическим затратам семей.
Предлагается индексировать эти выплаты ежегодно, с 1 февраля 2025 года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.
«Военные» похоронные выплаты не распространяются на те случаи, когда похороны и так проведены за счет государства специализированной службой, либо когда семья уже получила другую социальную выплату на эти цели.