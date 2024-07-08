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    Минобороны предложило повысить похоронные выплаты военным

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    6 комментариев

    Минобороны предложило повысить предельный размер выплат на похороны военнослужащих и ветеранов. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратила внимание «Фонтанка» 8 июля.

    Согласно проекту постановления правительства, на захоронение военнослужащего или ветерана в Петербурге, Москве и Севастополе предложено выделять до 70 884 рублей, в других регионах России — до 51 552 рублей (сейчас максимально возможные суммы составляют 66 000 и 48 000 рублей соответственно). На изготовление памятника планируется выплачивать не более 49 511 рублей (сейчас эта сумма составляет 49 196). Точный размер компенсаций, как и раньше, будут определять в зависимости от конкретного случая, по фактическим затратам семей.

    Предлагается индексировать эти выплаты ежегодно, с 1 февраля 2025 года, исходя ‎из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

    «Военные» похоронные выплаты не распространяются на те случаи, когда похороны и так проведены за счет государства специализированной службой, либо когда семья уже получила другую социальную выплату на эти цели.

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    Комментарии 6

    tochilshik08 Июл 2024 в 12:46
    чем не мотивация поехать на сво?
    +3−0
    NSE08 Июл 2024 в 12:40
    А гражданских людей достойно хоронить не обязательно? Чем военные лучше, не понятно.
    +2−0
    A-rSmurov08 Июл 2024 в 12:33
    Каждому студенту, преподу, выпускнику и руководителю СПбГУ это надо прочитать, сравнить с тем как у них и запомнить.
    +0−2
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