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    Петербуржцы встали в огромную пробку на месте вчерашнего ДТП на ЗСД

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    Автомобилисты встали в многокилометровую пробку на ЗСД на месте вчерашней аварии, где полыхал грузовой автомобиль. В разговоре с «Фонтанкой» член правления компании «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу сообщил, что причиной сегодняшней аварии стала невнимательность водителей.

    «Только внимательное отношение водителя к своим обязанностям в момент управления транспортным средством может уберечь его от материальных и иных потерь», — отметил Андрей Цапу.

    По его словам, только одна из трех полос сейчас открыта для движения в сторону Курортного лесопарка. В сегодняшнем ДТП с участием микроавтобуса есть одна пострадавшая.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    «Уберечь от всех этих последствий можно только крайне внимательное отношение к своим обязанностям, когда вы находитесь за рулем. Обязанность — это управлять транспортным средством, не отвлекаясь на гаджеты, посторонние предметы и так далее и тому подобное», — подчеркнул Андрей Цапу.

    Днем ранее на этом участке столкнулись легковой и грузовой автомобили, у последнего загорелась кабина. Пробка растянулась более чем на четыре километра, часть водителей поворачивала на встречную.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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    ПробкаЗСДДТП на ЗСД
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