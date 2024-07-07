Петербуржцы встали в огромную пробку на месте вчерашнего ДТП на ЗСД

Автомобилисты встали в многокилометровую пробку на ЗСД на месте вчерашней аварии, где полыхал грузовой автомобиль. В разговоре с «Фонтанкой» член правления компании «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу сообщил, что причиной сегодняшней аварии стала невнимательность водителей.

«Только внимательное отношение водителя к своим обязанностям в момент управления транспортным средством может уберечь его от материальных и иных потерь», — отметил Андрей Цапу.

По его словам, только одна из трех полос сейчас открыта для движения в сторону Курортного лесопарка. В сегодняшнем ДТП с участием микроавтобуса есть одна пострадавшая.