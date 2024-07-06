На ЗСД потушили фуру, но пробку это не уменьшило. Без пострадавших не обошлось

Мужчина пострадал в результате ДТП, которое парализовало движение на участке Западного скоростного диаметра в посёлке Белоостров в Курортном районе Петербурга 6 июля.
читатель «Фонтанки»
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, на 43-м километре ЗСД столкнулись легковой и грузовой автомобили, у последнего загорелась кабина. Пожар распространился на 12 квадратных метров, его ликвидировали в 20:26.
К тушению привлекли четыре расчёта, но добраться до места аварии было непросто. Пробка растянулась более чем на четыре километра, часть водителей повернули на встречную.
По данным чрезвычайного ведомства, в результате аварии пострадал мужчина. Его госпитализировали.
Движение в районе ДТП по-прежнему затруднено. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистраль Северной столицы», заезд на ЗСД в сторону юга возможен с развязки с Новым шоссе.