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    На ЗСД потушили фуру, но пробку это не уменьшило. Без пострадавших не обошлось

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    3 комментария

    Мужчина пострадал в результате ДТП, которое парализовало движение на участке Западного скоростного диаметра в посёлке Белоостров в Курортном районе Петербурга 6 июля.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, на 43-м километре ЗСД столкнулись легковой и грузовой автомобили, у последнего загорелась кабина. Пожар распространился на 12 квадратных метров, его ликвидировали в 20:26.

    К тушению привлекли четыре расчёта, но добраться до места аварии было непросто. Пробка растянулась более чем на четыре километра, часть водителей повернули на встречную.

    По данным чрезвычайного ведомства, в результате аварии пострадал мужчина. Его госпитализировали.

    Движение в районе ДТП по-прежнему затруднено. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистраль Северной столицы», заезд на ЗСД в сторону юга возможен с развязки с Новым шоссе.

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    Комментарии 3

    Diplot06 Июл 2024 в 21:47
    Тонары с песком ездят по городу и области агрессивно, такое впечатление, что за рулём пьяные и обкуренные. Часто оные используют дороги Курортного района, чтобы избегать ограничений по перегрузу. Этот вид транспорта представляет угрозу дорожному движению всей страны и без малого государственной безопасности Он должен быть изгнан с дорог РФ. Немалое количество аварий с участием "водителей" тонаров с тяжёлыми последствиями происходит на трассе Санкт-Петербург - Выборг, на которой вероятно воруется государственный песок с неучтенных карьеров. Случаи ДТП и происшествиями с участием этого вида транспорта должна расследовать ФСБ РФ. Это поможет снизить риски для граждан РФ и заставит водителей и собственников тонаров выучить правила дорожного движения и наладить пользование недрами РФ. Это вторая для жителей города и области, после голубых автобусов опасность. В последнее время Алесандру Бастрыкину удалось навести более менее порядок в пассажирском транспорте.
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