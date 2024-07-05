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    В Подмосковье запустили «Арктический экспресс № 1», который свяжет порты Архангельска и Шанхая

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    Китайская транспортно-логистическая компания Torgmoll запустила новый торговый маршрут «Арктический экспресс № 1», который свяжет Архангельск с Шанхаем, 5 июля сообщило правительство Архангельской области.

    Маршрут стартовал от подмосковной железнодорожной станции Белый Раст. Он проходит 1200 километров по железной дороге и 6600 морских миль по воде. Предполагается, что он ускорит грузоперевозки между Россией и Китаем: путь из Архангельска по Северному морскому пути до основных портов КНР Шанхая и Нинбо рассчитан на 20–25 дней.

    Новый маршрут предназначен для ускорения и оптимизации грузоперевозок между Россией и Китаем. «Арктический экспресс № 1» свяжет с Архангельском по Северному морскому пути основные порты КНР: Шанхай и Нинбо. После прибытия в столицу Поморья грузы по железной дороге будут доставлять в Петербург и Москву. В этом году запланировано провести по коридору более 20 тысяч контейнеров.

    Соглашение об увеличении контейнерооборота через Северный морской путь между компанией Torgmoll, правительством Архангельской области и Архангельским морским торговым портом было подписано в мае этого года.

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    Арктический экспрессПодмосковьеАрхангельскШанхайTorgmollКитайПортыЛогистика
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