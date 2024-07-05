В Подмосковье запустили «Арктический экспресс № 1», который свяжет порты Архангельска и Шанхая

Китайская транспортно-логистическая компания Torgmoll запустила новый торговый маршрут «Арктический экспресс
Маршрут стартовал от подмосковной железнодорожной станции Белый Раст. Он проходит 1200 километров по железной дороге и 6600 морских миль по воде. Предполагается, что он ускорит грузоперевозки между Россией и Китаем: путь из Архангельска по Северному морскому пути до основных портов КНР Шанхая и Нинбо рассчитан на
Новый маршрут предназначен для ускорения и оптимизации грузоперевозок между Россией и Китаем. «Арктический экспресс
Соглашение об увеличении контейнерооборота через Северный морской путь между компанией Torgmoll, правительством Архангельской области и Архангельским морским торговым портом было подписано в мае этого года.