В Пентагоне назвали допустимыми удары американским оружием по Крыму

Соединенные Штаты считают допустимыми удары по территории Крыма американским оружием. Об этом на брифинге 2 июля заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.



Райдер отметил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины», поэтому Киев, как полагают в Вашингтоне, вправе применять для ударов по полуострову дальнобойные вооружения. В отношении ударов по России политика США не изменилась, добавил пресс-секретарь.



Ранее, комментируя удар по Севастополю ракетами ATACMS, в Пентагоне отметили, что Украина сама принимает решения о выборе цели при нанесении ударов по России и проводит собственные военные операции.