В Пентагоне назвали допустимыми удары американским оружием по Крыму

Соединенные Штаты считают допустимыми удары по территории Крыма американским оружием. Об этом на брифинге 2 июля заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.
Райдер отметил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины», поэтому Киев, как полагают в Вашингтоне, вправе применять для ударов по полуострову дальнобойные вооружения. В отношении ударов по России политика США не изменилась, добавил пресс-секретарь.
Ранее, комментируя удар по Севастополю ракетами ATACMS, в Пентагоне отметили, что Украина сама принимает решения о выборе цели при нанесении ударов по России и проводит собственные военные операции.
23 июня атакам подверглись два севастопольских пляжа. Минобороны РФ заявляло, что ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты сбили силами ПВО, одна отклонилась от траектории и взорвалась в воздухе. В результате погибли четыре человека, двое из них — дети. Пострадавших — более полутора сотен. Момент атаки засняли камеры на пляже. Позже представитель Пентагона заявил, что севастопольский пляж не был целью ракетного удара ВСУ.