В Пентагоне прокомментировали удар по Севастополю ракетами ATACMS

Украина сама принимает решения о выборе цели при нанесении ударов по России. Об этом 24 июня заявил официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц, его слова приводит Reuters.
«Украина самостоятельно принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — отметил чиновник.
Кроме того, издание приводит слова представителя Совета по национальной безопасности США в Белом доме, который заявил, что «любая гибель гражданского населения является трагедией». В госдепартаменте в свою очередь сообщили, что сожалеют о жертвах среди гражданских в любом конфликте.
Reuters также отмечает, что прямое обвинение в адрес Соединенных Штатов со стороны Москвы в этой атаке — это «шаг вперед» в эскалации.
По последним данным, число пострадавших в результате удара по Севастополю 23 июня составило 153 человека, погибли четверо, в том числе два ребенка. В МИД России заявили, что США причастны к атаке на Севастополь, совершенной вооруженными силами Украины. В своем релизе ведомство приводит данные от Минобороны России, согласно которым в атаке были задействованы «американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряженные для повышения поражающей способности кассетными боевыми частями». Утверждается также, что все полетные задания на основе данных спутниковой разведки «вводились специалистами США», а в небе возле территории Крыма «дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk».