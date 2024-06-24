    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    761мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.96eur94.26

    В Пентагоне прокомментировали удар по Севастополю ракетами ATACMS

    4325
    12 комментариев

    Украина сама принимает решения о выборе цели при нанесении ударов по России. Об этом 24 июня заявил официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц, его слова приводит Reuters.

    «Украина самостоятельно принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — отметил чиновник.

    Кроме того, издание приводит слова представителя Совета по национальной безопасности США в Белом доме, который заявил, что «любая гибель гражданского населения является трагедией». В госдепартаменте в свою очередь сообщили, что сожалеют о жертвах среди гражданских в любом конфликте.

    Reuters также отмечает, что прямое обвинение в адрес Соединенных Штатов со стороны Москвы в этой атаке — это «шаг вперед» в эскалации.

    По последним данным, число пострадавших в результате удара по Севастополю 23 июня составило 153 человека, погибли четверо, в том числе два ребенка. В МИД России заявили, что США причастны к атаке на Севастополь, совершенной вооруженными силами Украины. В своем релизе ведомство приводит данные от Минобороны России, согласно которым в атаке были задействованы «американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряженные для повышения поражающей способности кассетными боевыми частями». Утверждается также, что все полетные задания на основе данных спутниковой разведки «вводились специалистами США», а в небе возле территории Крыма «дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close