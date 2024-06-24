В Пентагоне прокомментировали удар по Севастополю ракетами ATACMS

Украина сама принимает решения о выборе цели при нанесении ударов по России. Об этом 24 июня заявил официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц, его слова приводит Reuters.



«Украина самостоятельно принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — отметил чиновник.



Кроме того, издание приводит слова представителя Совета по национальной безопасности США в Белом доме, который заявил, что «любая гибель гражданского населения является трагедией». В госдепартаменте в свою очередь сообщили, что сожалеют о жертвах среди гражданских в любом конфликте.

