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    Дорожный ремонт добавит пробок на Чкаловском и Кронверкской

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    С 4 июля дорожный ремонт добавит ограничений и перекрытий сразу в четырех районах Петербурга. Об этом 2 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Калининский район

    С 4 июля по 12 сентября ограничат движение по Замшиной улице от проспекта Мечникова до Полюстровского проспекта, а также перекроют Ключевую улицу у пересечения с Замшиной. Объехать ремонт можно будет по проспекту Маршала Блюхера, Бестужевской улице, проспекту Мечникова, Пискарёвскому и Кондратьевскому проспектам, проспекту Металлистов, Полюстровскому проспекту и улице Федосеенко.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    С 4 по 6 июля перекроют движение по Шереметьевской улице от Штурманской улицы до Стартовой улицы. Объезд участка предусмотрен по Стартовой, Толмачёвской, Домодедовской, Штурманской, Диспетчерской и Шереметьевской улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    С 4 по 5 июля ограничит проезд по Рыбацкому проспекту от Рыбацкого моста до Прибрежной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петроградский район

    С 4 июля по 15 октября ограничат движение по Кронверкской набережной на участке от Кронверкского проспекта до Каменноостровского проспекта. Напомним, что рядом, на Мытнинской набережной, с конца мая строят водопровод, из-за чего там тоже ограничено движение.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 8:00 4 июля до 8:00 22 июля будет ограничен проезд по Чкаловскому проспекту от улицы Красного Курсанта до набережной реки Карповки, включая перекрестки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движенияРемонт дорог
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