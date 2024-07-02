Дорожный ремонт добавит пробок на Чкаловском и Кронверкской

С 4 июля дорожный ремонт добавит ограничений и перекрытий сразу в четырех районах Петербурга. Об этом 2 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Калининский район
С 4 июля по 12 сентября ограничат движение по Замшиной улице от проспекта Мечникова до Полюстровского проспекта, а также перекроют Ключевую улицу у пересечения с Замшиной. Объехать ремонт можно будет по проспекту Маршала Блюхера, Бестужевской улице, проспекту Мечникова, Пискарёвскому и Кондратьевскому проспектам, проспекту Металлистов, Полюстровскому проспекту и улице Федосеенко.
Московский район
С 4 по 6 июля перекроют движение по Шереметьевской улице от Штурманской улицы до Стартовой улицы. Объезд участка предусмотрен по Стартовой, Толмачёвской, Домодедовской, Штурманской, Диспетчерской и Шереметьевской улицам.
Невский район
С 4 по 5 июля ограничит проезд по Рыбацкому проспекту от Рыбацкого моста до Прибрежной улицы.
Петроградский район
С 4 июля по 15 октября ограничат движение по Кронверкской набережной на участке от Кронверкского проспекта до Каменноостровского проспекта. Напомним, что рядом, на Мытнинской набережной, с конца мая строят водопровод, из-за чего там тоже ограничено движение.
С 8:00 4 июля до 8:00 22 июля будет ограничен проезд по Чкаловскому проспекту от улицы Красного Курсанта до набережной реки Карповки, включая перекрестки.