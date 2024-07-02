Умер актер Владимир Матвеев, игравший в «Бандитском Петербурге» и «Мастере и Маргарите»

В Петербурге 2 июля ушел из жизни народный артист России Владимир Матвеев. Последние
О смерти Владимира Матвеева сообщили в пресс-службе театра
Владимир Матвеев запомнился зрителям яркими ролями в многочисленных фильмах и десятках спектаклей. Он сыграл Шаманова в «Прошлым летом в Чулимске», Чарльза в «Убийстве Гонзаго», Каренина в «Каренине. Анне. Вронском», скомороха и царя в «Левше», Цыганова в «Варварах». Кроме того, Матвеев был востребованным актером кино. В его фильмографии числятся такие сериалы, как «Улицы разбитых фонарей-2», «Улицы разбитых фонарей-3», «Агент национальной безопасности-4», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Литейный», «Ментовские войны», «Елки последние». Матвеев получил звание «Заслуженный артист России» в 1993 году и «Народный артист России» в 2008 году. Также он был лауреатом премии «Золотой софит» в категории «Лучшая мужская роль» в 2001 году.
24 июня стало известно о смерти еще одного актера сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» — Олега Огия.