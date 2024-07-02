    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    753мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur93.96

    Умер актер Владимир Матвеев, игравший в «Бандитском Петербурге» и «Мастере и Маргарите»

    4588
    1 комментарий

    В Петербурге 2 июля ушел из жизни народный артист России Владимир Матвеев. Последние 35 лет артист служил в Театре Ленсовета.

    ПоделитьсяПоделиться

    О смерти Владимира Матвеева сообщили в пресс-службе театра 2 июля. Накануне артист жаловался на боли в груди. Информация о месте и дате прощания с Матвеевым будет дана позже.

    Владимир Матвеев запомнился зрителям яркими ролями в многочисленных фильмах и десятках спектаклей. Он сыграл Шаманова в «Прошлым летом в Чулимске», Чарльза в «Убийстве Гонзаго», Каренина в «Каренине. Анне. Вронском», скомороха и царя в «Левше», Цыганова в «Варварах». Кроме того, Матвеев был востребованным актером кино. В его фильмографии числятся такие сериалы, как «Улицы разбитых фонарей-2», «Улицы разбитых фонарей-3», «Агент национальной безопасности-4», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Литейный», «Ментовские войны», «Елки последние». Матвеев получил звание «Заслуженный артист России» в 1993 году и «Народный артист России» в 2008 году. Также он был лауреатом премии «Золотой софит» в категории «Лучшая мужская роль» в 2001 году.

    24 июня стало известно о смерти еще одного актера сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» — Олега Огия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Умер актерТеатр
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ15

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close