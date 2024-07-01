Кадр дня. Смотрите, как молния бьет в Лахта Центр

Лахта Центр в Приморском районе Петербурга, давно ставший излюбленной целью молний , вновь оказался под ударом. Кадры запечатлела корреспондент «Фонтанки» вечером 1 июля.

Стихия обрушилась на Петербург в понедельник около половины седьмого вечера. По последним данным МЧС России, специалисты ведомства выезжали 71 раз: 67 — на уборку деревьев, 4 — для устранения падений слабозакрепленных металлоконструкций.

Не обошлось без жертв: из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина. Еще один ребенок и женщина пострадали.



Кроме того, ветер срывал крыши и даже повалил строительный кран на проспекте Большевиков. Следим за непогодой в режиме онлайн. С прогнозом погоды на неделю можно ознакомиться здесь.