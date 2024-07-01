Верховный суд США признал за Трампом иммунитет от юридического преследования. Но только частично

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на должность главы государства, не обладает абсолютным иммунитетом от юридического преследования. Такое постановление 1 июля вынес Верховный суд США.
Согласно заявлению государственного органа, президент страны неподсуден лишь за действия, совершенные им в официальном статусе («в рамках конституционных и должностных полномочий»), а часть предъявленных Трампу обвинений не подпадают под такое определение.
Также высшая инстанция отменила вынесенное ранее решение апелляционного суда о том, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о незаконных попытках сохранить власть.
Прочие обвинения, включая взаимодействие Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами и его высказывания на публике, по представлению Верховного суда, являют собой «более сложный вопрос».
Сам Дональд Трамп приветствовал решение Верховного суда, назвав его «большой победой для американской конституции и демократии».
«Горд быть американцем», — написал он в своей собственной соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду пребывания в должности главы государства, включая штурм Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на выборах Джо Байдена.