Верховный суд США признал за Трампом иммунитет от юридического преследования. Но только частично

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на должность главы государства, не обладает абсолютным иммунитетом от юридического преследования. Такое постановление 1 июля вынес Верховный суд США.



Согласно заявлению государственного органа, президент страны неподсуден лишь за действия, совершенные им в официальном статусе («в рамках конституционных и должностных полномочий»), а часть предъявленных Трампу обвинений не подпадают под такое определение.

Также высшая инстанция отменила вынесенное ранее решение апелляционного суда о том, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о незаконных попытках сохранить власть.