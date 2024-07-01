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    Верховный суд США признал за Трампом иммунитет от юридического преследования. Но только частично

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    Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на должность главы государства, не обладает абсолютным иммунитетом от юридического преследования. Такое постановление 1 июля вынес Верховный суд США.

    Согласно заявлению государственного органа, президент страны неподсуден лишь за действия, совершенные им в официальном статусе («в рамках конституционных и должностных полномочий»), а часть предъявленных Трампу обвинений не подпадают под такое определение.

    Также высшая инстанция отменила вынесенное ранее решение апелляционного суда о том, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о незаконных попытках сохранить власть.

    Прочие обвинения, включая взаимодействие Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами и его высказывания на публике, по представлению Верховного суда, являют собой «более сложный вопрос».

    Сам Дональд Трамп приветствовал решение Верховного суда, назвав его «большой победой для американской конституции и демократии».

    «Горд быть американцем», — написал он в своей собственной соцсети Truth Social.

    По мнению Трампа, его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду пребывания в должности главы государства, включая штурм Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на выборах Джо Байдена.

    На состоявшихся недавно предвыборных дебатах Дональд Трамп, согласно голосованию зрителей, одержал победу над своим конкурентом — действующим президентом Джо Байденом.

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