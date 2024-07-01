Детектив с Натали Портман, Древний Рим с Энтони Хопкинсом и еще 13 лучших телесериалов июля: выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из сериала «Санни» Поделиться Поделиться





Анна Михалкова и Александр Робак на отдыхе в Турции, Андрей Мерзликин борется с криминальным прошлым, Энтони Хопкинс в образе древнеримского императора Веспасиана, Натали Портман в роли детектива-любительницы, Лиза Кудроу и Бандиты времени — и это ещё не всё и не все. «Фонтанка» выбрала 15 самых заметных телесериалов июля-2024.



«Убойный отпуск»

Детективная комедия про отдых в Турции Где/когда: KION — с 1 июля 2024

Люба и Рома устали от брака, но их беременная дочь Настя и зять Стёпа решают помочь родителям сохранить семью и дарят тур в пятизвёздочный отель в Турции. Те соглашаются, чтобы не расстраивать дочку, но ни о каком восстановлении отношений не думают. Наоборот, Люба вдрызг ссорится с Ромой ещё в самолёте, требует развода, на первом же ужине начинает флиртовать с красавцем-турком, выпивает лишнего, а утром обнаруживает у себя в постели труп. Изначально над детективной комедией работал слаженный авторский тандем Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой, но из-за каких-то разногласий режиссёр и сценаристка покинули проект. Зато остался другой постоянный актёрский экранный дуэт — Анны Михалковой и Александра Робака, вновь играющие семейную пару, теперь в отпуске в Турции. В какой-то момент сериал «Убойный отпуск» превращается в социальную сатиру с убийством, наподобие «Белого лотоса».

Фото: кадр из сериала «Убойный отпуск» Поделиться Поделиться





«И снова здравствуйте!»

Бывших криминальных авторитетов не бывает Где/когда: Кинопоиск / Wink — с 4 июля 2024

В начале июля с новым, третьим сезоном возвращается отечественный телесериал «И снова здравствуйте!» — криминальная комедия Егора Чичканова с Андреем Мерзликиным в главной роли. К третьему сезону главному герою Борису удаётся осуществить свою мечту: он меняет имя, наконец-то открывает кондитерскую и налаживает личную жизнь. Однако тоскует по временам, когда каждую секунду ему грозила опасность. К тому же бизнес идёт не слишком гладко: чтобы его сохранить, бывшему бандиту придётся объединиться со своим злейшим врагом. В новых сериях мы увидим всех прежних персонажей и актёров: Павел Чинарёв, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Татьяна Струженкова и Аглая Тарасова. Также в свежем сезоне нас ждут и новые персонажи — например, одного из них сыграл Евгений Сангаджиев.

Фото: кадр из сериала «И снова здравствуйте!» Поделиться Поделиться





«Мокрые майки»

Комедия про бывших стриптизёрш

Где/когда: Premier — с 4 июля 2024

Слово «бывшие» в начале июля будет звучат часто — нас ждёт криминальная комедия и про бывших стриптизёрш. Онлайн-кинотеатр Premier покажет «Мокрые майки» от режиссёра Дениса Гуляра, который ранее снимал исключительно невинные кинопроекты, например, детский фильм «Манюня: Приключения в Москве». Это рассказ про бывшую стриптизёршу Мару, которая решает заняться бизнесом. Она просит своего богатого спонсора дать ей в управление модный салон красоты, но он подготовил ей неприятный сюрприз — вместо красивого элитного салона героиня получает в управление старую автомойку на окраине города. Кинообозреватели шутят, что «Мокрые майки» — это когда сериал «Миля» встретил сериал «Сёстры». Главные роли в проекте исполнили Мария Горбань, Давид Манукян, Ирина Темичева, Алёна Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.

Фото: кадр из сериала «Мокрые майки» Поделиться Поделиться





«Санни» / «Sunny»

Драмеди про ИИ Где/когда: Apple TV+ — с 10 июля 2024

ИИ уже прочно встроился в нашу жизнь, а с недавних пор пишет сценарии, по которым начали снимать кино и телесериалы. Новый фантастический телепроект от стриминга Apple TV+ «Санни» пока создан исключительно Homo Sapiens, но про влияние искусственного интеллекта на нас. Главная героиня — Сьюзи, переехавшая из Америки в Японию ради семьи. После странной авиакатастрофы её сын и муж пропадают. Тогда Сьюзи получает робота, созданного её супругом. Знакомство с ним погружает девушку в тайный мир мужа и ставит под опасность уже её собственную жизнь. Новый телесериал снят по мотивам романа Колина О'Салливана «Тёмное руководство», в котором условно скрестили детективную интригу «Я, робот» с лёгкой футуристической эстетикой ближайшего будущего из «После Янга». Адаптировала книгу в сериал Кэти Роббинс, создательница культовой драмы «Любовники». В главной роли — звезда ситкома «Парки и зоны отдыха» Рашида Джонс.

Автор: youtube.com/AppleTV

«Викинги: Вальхалла» / «Vikings: Valhalla»

Исторический эпос про неугомонных викингов Где/когда: Netflix — с 11 июля 2024

Наконец-то, наступила Вальхалла для не совсем удачного сиквела знаменитой исторической телесаги «Викинга» — третий сезон станет для шоу финальным. В поисках нового дома нашим героям придётся отправиться дальше, чем когда-либо прежде. От Константинополя до Гренландии и до края известного мира. Но прежде чем достичь новых горизонтов, они должны вернуться туда, где всё началось, чтобы принять участие в последней битве. Все актёры, чьи персонажи всё ещё живы, вернутся к нам в новых эпизодах, включая и российскую актрису Софью Лебедеву («Последний министр», «1703») в образе дочери Императора Византии.

Автор: youtube.com/Netflix

«Королева змей» / «The Serpent Queen»

Хронограф Екатерины Медичи Где/когда: STARZ — с 12 июля 2024

Ещё один исторический телепроект вернётся с новым сезоном в середине июля — это историческая драма с налётом «чёрной комедии» — «Королева змей», повествующая о событиях Средних Веков во Франции. Саманта Мортон вновь перевоплотилась в лютующую королеву Франции Екатерину Медичи, к которой в новых сериях присоединится не менее эпатажная королева Англии — Елизавета I, та самая дочь Генриха VIII — её играет Минни Драйвер. Ну а на горизонте по-прежнему маячат протестанты, сама же Франция уверенно и безостановочно погружается в самый жуткий период своей истории — бесконечные религиозные войны католиков и протестантов с громким финалом в виде Варфоломеевской ночи. Зрителей ждёт пиршество кино, истории и прекрасных актрис.

Фото: кадр из сериала «Королева змей» Поделиться Поделиться





«Император Оушен Парка» / «Emperor of Ocean Park»

Политический триллер с Форестом Уитакером Где/когда: MGM+ — с 14 июля 2024

«Император Оушен Парка» — роман американского писателя и профессора права Стивена Л. Картера, написанный в 2002 году. Это первая часть книжной серии «Вязовая гавань» Картера; ещё два романа из этой серии были опубликованы в 2007 и 2008 годах. И вот только сейчас бестселлер начала нулевых стал телесериалом. Действие разворачивается в мире политики, академических кругах Лиги плюща и на пляжах Мартас-Винъярд (штат Массачусетс). В центре сюжета — профессор права Толкотт Гарланд, чья спокойная жизнь разрушается, когда его отец, знаменитый федеральный судья Оливер Гарланд, умирает от странного сердечного приступа. Причина смерти судьи подвергается сомнению его дочерью Мэрайей, бывшей журналисткой, которая выдвигает свою теорию заговора по устранению отца и судьи. Она считает, что несостоявшийся чернокожий кандидат в Верховный суд столкнулся с нечестной игрой. Роль того самого судьи в политическом триллере «Император Оушен Парка» сыграл Форест Уитакер.

Автор: youtube.com/BingeAU

«Обречённые на славу» / «Those About to Die»

Историческая драма про хлеб и зрелище Где/когда: Peacock — с 18 июля 2024

Другой император явится миру 18 июля, когда американский потоковый сервис Peacock запустит свой многообещающий телесериал «Обречённые на славу» с великим Энтони Хопкинсом в роли древнеримского императора Веспасиана, жившего в I веке н.э. Он правил в 69–79 годах, стал основателем династии Флавиев и пришёл к власти по итогам «года четырёх императоров». Веспасиан стал первым правителем Рима, не принадлежавшим к аристократии: он был внуком крестьянина и сыном всадника. А ещё именно он взошёл на трон после кровопролитной гражданской войны и, чтобы утихомирить народ, Веспасиан решил дать ему не только хлеба, но и зрелищ, повелев проводить регулярные битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни. Кстати, он же руководил и строительством Колизея в Риме. Про всё это и сняли новый телепроект, в основе которого всё та же документальная книга 1958 года про гладиаторов американского журналиста и писателя Дэниела Мэнникса (1911–1997), которая в своё время вдохновила Ридли Скотта на «Гладиатора» и недавно снова взбодрила в нём ностальгию так, что он снял сиквел «Гладиатора» (ждём в конце ноября 2024-го). Создателями же новой исторической эпической телеверсии выступили режиссёр и продюсер Роланд Эммерих («День независимости») и сценарист Роберт Родат («Спасти рядового Райана»).

Автор: youtube.com/anofficialtrailer

«Женщина в озере» / «Lady in the Lake»

Ретро-детектив с Натали Портман Где/когда: Apple TV+ — с 19 июля 2024

Ещё один многообещающий июльский мини-сериал — ретро-детектив «Женщина в озере». События разворачиваются в Балтиморе, в середине 1960-х. Домохозяйке Мэдди Шварц надоело быть «просто чьей-то женой», поэтому она уходит от мужа и посвящает себя расследованию двух загадочных смертей: еврейской девочки Тесси и темнокожей женщины Клео, которая пошла на свидание — и больше её никто не видел в живых. «Женщина в озере» — экранизация одноимённого бестселлера популярной американской писательницы и автора многочисленный детективов Лауры Липпман. Роман для семисерийного телешоу адаптировала Альма Харель, режиссёр драмы «Милый мальчик» (2019) по сценарию Шайи ЛаБафы. Помимо Натали Портман в ролях: Моусес Ингрэм, заменившая выбывшую из проекта Лупиту Нионго, а также И’лан Ноэль, Бретт Гельман, Ноа Джуп и Майки Мэдисон.

Автор: youtube.com/AppleTV

«Сквозь снег» / «Snowpiercer»

Фантастический боевик про несущийся поезд Где/когда: AMC / AMC+ — с 21 июля 2024

В это сложно поверить, но человечество, всё-таки, увидит четвертый и финальный сезон многострадального проекта «Сквозь снег» про несущийся поезд в постапокалиптическом мире, впадающем в Ледниковый период. Поезд мчится по трансевразийской магистрали, в нём — последние выжившие. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до угнетённых в хвосте. «Сквозь снег» — антиутопия, основанная на французском комиксе, который успешно экранизировали в Южной Корее в 2013 году. А вот телесериал по мотивам фильма и комикса появился в 2020 году в самый разгар пандемии. Первый сезон этого странного, но по-своему притягательного проекта, вызвал неподдельный интерес. Сериал продержался успешно весь сезон, а потом начались проблемы. Телепроект пережил и производственный ад, и перенос релиза, и даже переезд с платформы на платформу. С телеканала TNT (кабельного подразделения Warner Bros. Discovery) «Сквозь снег» переехал на Netflix, а теперь финальный 4-й сезон перебрался к AMC, другой американский кабельный телеканал, выкупивший права на весь сериал. В 2023-м, кстати, говорили, что у проекта будут спин-оффы, но с тех пор тишина.

Автор: youtube.com/amcplus

«Бандиты во времени» / «Time Bandits»

Ремейк фильма Терри Гиллиама Где/когда: Apple TV+ — с 24 июля 2024

И вновь очередной ремейк — на этот раз стриминг Apple TV+ выложит телесериал по мотивам культового фильма 1981 года Терри Гиллиама «Бандиты во времени», в котором когда-то играл сам Шон Коннери. Создателями современной версии выступили авторы вампирской комедии «Чем мы заняты в тени» — Джемейн Клемент и Тайка Вайтити (они также сыграли забавные роли в телесериале). Сюжет 10-серийного шоу всё тот же: шесть предприимчивых карликов устраивают обычному мальчику по имени Кевин грандиозное путешествие по туннелям времени. Дело в том, что крошечные бандиты завладели волшебной картой, принадлежавшей их бывшему хозяину — Верховному Существу, сотворившему Мир. С помощью заветной карты они путешествуют из одной эпохи в другую и попадают в самые удивительные ситуации: оказываются в компании подвыпившего Наполеона Бонапарта и царя Агамемнона, отправляются в плавание на корабле морского монстра и злополучном «Титанике», гостят в Шервудском лесу у Робин Гуда и пытаются выбраться из заточения Вечной Пустоты. В главной роли — Лиза Кудроу.

Фото: imdb.com / Apple TV+ Поделиться Поделиться





«Декамерон» / «The Decameron»

Альтернативная версия творчества Боккаччо Где/когда: Netflix — с 25 июля 2024

Интернет-монстр Netflix также решил пройтись по псевдоистории, а заодно и поставить галочку в вопросах истории мировой литературы. Итальянская классика эпохи Возрождения — легендарное эпичное произведение Джованни Боккаччо «Декамерон» получит свою интерпретацию в версии Netflix. Нас ждёт драмеди в формате «чёрной комедии», вдохновлённое творчеством Боккаччо. На дворе по-прежнему XIV век, точнее 1348 год, когда, спасаясь от эпидемии чумы, благородные юноши и девушки покидают Флоренцию и проводят время на загородной вилле, но сексуальная и гастрономическая оргия вскоре перерастает в борьбу за выживание. Своё прочтение «Декамерона» подготовили сценаристка Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами») и продюсер Дженджи Коэн («Оранжевый — хит сезона»). В ролях: Тони Хейл, Заша Мэмет и Сирша-Моника Джексон.

Фото: кадр из сериала «Декамерон» Поделиться Поделиться





«Элита» / «Élite»

Испанская драма про элитную школу Где/когда: Netflix — с 26 июля 2024

И вновь Netflix, где в конце июля станет доступен финальный 8-й сезон испанской молодёжной драмы «Элита». Премьера сериала состоялась в 2018 году и он мгновенно превратился в телесенсацию. Напомним, что действие проекта разворачивается в вымышленной средней школе вокруг трёх учеников — Самуэля, Нади и Кристиана из обычной семьи, поступивших в элитную школу по стипендиальной программе и которых невзлюбили местные крутыши. «Это не конец учебного года, это конец эпохи», — сказано в описании к тизеру продолжения проекта. По сюжету финального сезона Омар (Омар Аюсо) и Надя (Мина Эль Хаммани) воссоединяются накануне выпускного в частной школе Лас-Энсинас, в которой царит буллинг, токсичный абьюз и всё в этом духе. К проекту присоединятся Анна Рот («День и ночь») и Нуно Гальего («UPA Next»), а Мина Эль Хаммани, которая снималась в первых трех сезонах, вновь исполнит роль Нади.

Фото: кадр из сериала «Элита» Поделиться Поделиться





«Футурама» / «Futurama»

Продолжение культовой сатирической анимации Где/когда: Hulu — с 29 июля 2024

Не можем пройти мимо продолжения культовой «Футурамы», чьё эпичное возвращение произошло ровно год назад. Приключения доставщика пиццы, замороженного в крионической камере в канун 1999 года и оказавшегося через 1000 лет в будущем, продолжаются в оставшихся 10 сериях 8 сезона, которые выходят в конце июля на потоковом сервисе Hulu (Fulu). Именно ему и принадлежит идея возродить знаменитый мультфильм. Кстати, поговаривают, что будет аж 14 сезонов «Футурамы» и сценарии пишет «папа» шоу — Мэтт Гроунинг. В свежих эпизодах мультсериала о далёком будущем вновь упоминают пандемию коронавируса и делают отсылки к «Дюне». Отрадно видеть, что Лила и Фрай наконец-то влюблены и счастливы.

Автор: youtube.com/hulu

«Женщины в синем» / «Las Azules»

Криминальная драма про женщин-полицейских в Мексике Где/когда: Apple TV+ — с 31 июля 2024



Завершится второй летний месяц любопытной телепремьерой на Apple TV+ — там покажут мексиканскую криминальную драму «Женщины в синем». Шоу основано на реальных событиях. В 1971 году четыре женщины бросают вызов ультраконсервативным нормам и вступают в первое в Мексике женское подразделение полиции. Однако они узнают, что это рекламный ход, призванный отвлечь СМИ от серийного убийцы. По мере того, как число жертв растёт, Мария (Барбара Мори), чья решимость поймать убийцу становится навязчивой идеей, Габина (Аморита Расгадо), чей отец — известный полицейский, Анхелес (Химена Сариньяна), блестящий аналитик дактилоскопии, и Валентина (Наталья Теллес), молодая бунтарка, организовали своё собственное секретное расследование, чтобы добиться того, чего не смог сделать ни один офицер-мужчина, и привлечь серийного убийцу к ответственности. В остальных ролях: Мигель Родарте, Леонардо Сбаралья, Кристиан Таппан и Орасио Гарсиа Рохас.

Автор: youtube.com/AppleTV

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

