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    Летали по девять. За ночь 36 БПЛА атаковали три региона

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    Несколько регионов ночью 1 июля подверглись атакам противника. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 36 беспилотных летательных над Брянской, Курской и Белгородской областями.

    В Брянской области сначала были сбиты девять БПЛА самолетного типа (семь над Трубчевским, два над Карачевским районами), а потом ещё девять (шесть над территорией Выгоничского района, три на подлете к Брянску). Пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор области Александр Богомаз.

    В Курской области система ПВО перехватила семь БПЛА в четырёх районах, пишет врио губернатора области Алексей Смирнов.

    В Белгородской области под атакой дронов оказался Грайворонский городской округ. По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждены три дома, автомобиль и линии электропередач, рассказывает губернатор Вячеслав Гладков.

    По информации Минобороны, 18 БПЛА уничтожено и подавлено над территорией Брянской области, 9 — над Курской, 9 — над Белгородской.

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