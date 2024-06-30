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    Петербургские модельеры показали коллекции-ассоциации с Пушкиным в Царском Селе

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    В Царском селе 30 июня проходит традиционный показ ведущих модельеров Петербурга — «Ассоциации». Темой года стал юбиляр — «Пушкин. Вечная классика». Проект проводился в 14-й раз, режиссером дефиле стал Виктор Крамер.

    К традиционным героям мероприятия — дизайнерам одежды Татьяне Парфеновой, Лилии Киселенко, Стасу Лопаткину — присоединились Владимир Бухинник и дизайнер бренда одежды Русского Севера Саша Гапанович с ее проектом «Царь-девица». Также публике показывают шляпки дизайнера головных уборов Анны Михайловой.

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    Татьяна Парфенова представила черно-белую коллекцию с принтами и вышивками — «Фан-клуб А.С.П.». Как заметно по названию, коллекция адресована молодежи, модельер вдохновлялась рукописями, почерком Пушкина, его рисунками на полях.

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    Лилия Киселенко применила игровой подход к костюму.

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    Стас Лопаткин в своих образах, содержащих отсылки к моде 1820–30-х годов, использовал рисунки Нади Рушевой.

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    А Владимир Бухинник постарался представить Пушкина в наше время, но явил и Пиковую даму — в этом образе вышла культовая ленинградская модель Татьяна Санаева, работавшая в 1970-е в Ленинградском доме мод.

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    Декорациями для показов стали Фрейлинский садик, лестница Камероновой галереи, Зеркальный пруд, павильон «Грот» и Екатерининский дворец.

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    МодаДизайнПушкинЦарское село
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