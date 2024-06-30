Петербургские модельеры показали коллекции-ассоциации с Пушкиным в Царском Селе

В Царском селе 30 июня проходит традиционный показ ведущих модельеров Петербурга — «Ассоциации». Темой года стал юбиляр — «Пушкин. Вечная классика». Проект проводился в 14-й раз, режиссером дефиле стал Виктор Крамер.



К традиционным героям мероприятия — дизайнерам одежды Татьяне Парфеновой, Лилии Киселенко, Стасу Лопаткину — присоединились Владимир Бухинник и дизайнер бренда одежды Русского Севера Саша Гапанович с ее проектом «Царь-девица». Также публике показывают шляпки дизайнера головных уборов Анны Михайловой.

