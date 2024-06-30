Новая музыка июня: Леонид Федоров, «Добраночь», Imagine Dragons, Moby и не только

В музыкальном обзоре новых альбомов июня — заводные хиты Imagine Dragons, игра в поп-музыку Charlie XCX, норвежский фолк от Aurora, новый альбом Moby с новым вокалистом на каждую песню, атмосфера бродячего цирка от «Добраночи», поющая чаша Антона Батагова и песня Леонида Федорова о Фонтанке.

Фото: кадр из клипа / youtube.com Поделиться Поделиться





Imagine Dragons. Loom

Одна из самых востребованных групп в нынешней музыкальной вселенной вернулась с новым коротким и ярким альбомом после, в общем, провальной последней дилогии. Альбом The Loom состоит из десяти быстрых и убедительных песен и длится в районе получаса. То ли на большее парней не хватило, то ли считают, что нам и этого будет достаточно.



Imagine Dragons принадлежат к тем коллективам, которым написание хитов удается по определению. Такое ощущение, что они просто садятся и сразу сочиняют музыкальный боевик. При этом в лучших традициях современной индустрии они вообще не заморачиваются с тем, чтобы прибиться к определенному стилю. Каталогизировать их и отнести хоть к какому-то жанру — занятие, заранее обреченное на провал. Распевы чуть ли не в духе группы Yes через секунду скатываются в хип-хоп и даже дабстеп. А упражнения в стиле ска оборачиваются чем-то отдаленно напоминающим Spice Girls в хард-роковом изводе.



Среди поклонников и критиков реакция на новый альбом — самая противоречивая, от безусловного принятия до полного отторжения. А значит, это как минимум то, что по крайней мере «Драконам» удалось нас растолкать и разворошить. Не ждите от The Loom никаких откровений, но если вдруг возникнет желание послушать музыку, вызывающую физиологическое удовольствие, то этот альбом, скорее всего, удовлетворит ваши потребности.

Автор: youtube.com

Charlie XCX. brat

Последние несколько лет в массовой музыке — это, безусловно, матриархат. Самые яркие фигуры и с точки зрения материала, и с точки зрения выстраивания образа и философии исключительно женского рода. Charlie XCX в этом смысле находится в самом передовом отряде. Она догадалась до в общем-то очевидной вещи — не играть поп-музыку, а «играть в поп-музыку» и делает это виртуозно. Вроде бы небольшой филологический нюанс сразу придает всему творчеству артистки скрытый смысл, многослойность и столь любимое постмодернистами «остранение».



Выбор подобной стратегии полностью развязывает руки певице. Она играючи сочиняет навязчиво попсовые песни, от которых в любую секунду можно ожидать подвоха и подвыверта. Альбом начинается со сладкоголосых и приторных мелодий, но постепенно Charlie XCX наваливает поверх агрессивные синтипоповые ритмы, бесстыжее в своей монотонности и агрессивности техно, вычурный и старомодный электроклэш. Всё это уже было в истории современной музыки и было не по одному разу, но артистка оперирует клише и шаблонами так дерзко и откровенно, что слушатель поневоле включается в эту мета-игру.



Альбом соединяет в себе весь культурный масс-маркет, используя его самые архетипические черты, одновременно вычленяя из него всё самое лучшее и ставя на нём последнюю жирную точку.



Автор: youtube.com

Aurora. What Happened To The Heart? Назвавшись Авророй, юная норвежская певица словно взяла на себя добровольное обязательство всегда сочинять песни, с которыми надо встречать рассвет. Aurora — это фолк-музыка, помноженная на инди-поп, тот фольклор, который должен был появиться в двадцать первом веке. То, что начала в свое время исследовать другая скандинавская утренняя звезда — Bjork, — но быстро урулила в непролазные дебри экспериментов над музыкой и над собой. Возможно, Aurora рано или поздно ждет та же участь, но пока она еще слишком наивна и чиста и слишком озабочена тем, чтобы слушатели понимали ее послание, не отвлекаясь на артхаусные помехи.



Последний альбом был вдохновлен коллективным письмом представителей разных коренных народов планеты Земля, которое было опубликовано недавно под заголовком «Мы — сердце». И эта простая метафора зацепила юную норвежку и не отпускала на всём протяжении записи последней пластинки. Люди — это пульсирующее сердце Земли, склонное к аритмии и в любую секунду способное остановиться. Метафора болезненная и потому особенно остро отозвавшаяся в душе Авроры Акснес (так по-настоящему зовут артистку), перенесшую, несмотря на юный возраст, несколько трагических потерь самых близких людей. Экологическая и демографическая повестка вступила в резонанс с личным трагическим самоощущением.

Новый альбом отличается большим жанровым разнообразием, в нём много того, что критики любят называть chamber-pop, и даже есть место танцевальным мелодиям. Преданным адептам изначального фолкового бэкграунда певицы это кажется тревожным звонком и желанием угодить неведомой руке рынка. Но по нашему ощущению, это, скорее, симптом творческого роста и поисковой активности. И если раньше отчетливо аутентичная вокальная манера артистки тавтологически совпадала с музыкальным сопровождением, то сейчас разность между голосом и аранжировками выгодно подчеркивает уникальность вокала и выводит его на первый план.



Автор: youtube.com

Moby. Always Centered At Night

Альбом, в котором сам Moby не спел ни одной партии, зато к исполнению каждой песни привлек отдельного вокалиста. При этом, как сам артист подчеркивает в своих интервью, все здесь — звезды неочевидные, пока находящиеся на втором плане музыкальной индустрии.

Фактически этот альбом — промежуточный итог или отчетный концерт одноименного с альбома лейбла, который Moby запустил не так давно и пока исключительно в цифровом поле. Задача лейбла — поддержка молодых артистов, избавление их от фрустрации, параноидальных мыслей о собственной невостребованности и шанс делать искусство без оглядки на количество прослушиваний и продаж. Альбом, кажется, получился ровно таким, каким только и мог получиться сборник лейбла. Разномастные песни с едва ощутимым намеком на хитовость в основном в формате современного андеграундного r’n’b.



Слушать его не то чтобы скучно, но непонятно зачем. Хотя сам Moby как большой артист, безусловно, вызывает уважение каждой своей итерацией. Правда, немного жаль, что кроме уважения, больше никаких эмоций после прослушивания не остается.



Автор: youtube.com

Kaytranada. Timeless

Относительно молодой канадский битмейкер с гаитянскими корнями лет семь назад ворвался в современную танцевальную музыку со своим полноформатный дебютным альбомом «99,9%» и с тех пор стал одним из тех, кто задает самые актуальные тренды в этом направлении. Он умело и талантливо аккумулирует внутри каждого трека плотную и изобретательную ритмическую структуру и как бы некую надстройку над танцем: то монотонное упражнение в духе электро, то летящее воздушное вокальное соло в формате неосоул, то джазовый сдвиг. И эти многословность и многозначность превращают его биты в нечто более осмысленное, тонкое и глубокое, чем то, что мы обычно ждем от танцевальной музыки.



На новом, третьем за свою карьеру, альбоме Kaytranada снова собирает звездную команду, в которую входят самые яркие музыкальные трендсеттеры, и делает вместе с ними идеальную поп-пластинку 2024 года. В данном случае подразумевается самое возвышенное и благородное понимание термина «поп». На альбоме фирменные биты и синтезаторные звучки хоть и сохраняют свою узнаваемую индивидуальность, всё же становятся вспомогательным средством для разнообразно придуманных и исполненных хитов в самом актуальном сейчас формате интеллектуального r’n’b. Одновременно эмоционально и изысканно, радостно для тела и приятно для ума. У Kaytranada получилось довольно сложное дело — собрать россыпь ярких и самостоятельных песен в единое и гармоничное целое, которое слушается на одном дыхании.



Автор: youtube.com

Hiatus Kayote. Love Heart Cheat Code

То, что Австралия — страна антиподов, ни для кого не секрет. В музыке это особенно ярко проявляется в творчестве чудного коллектива Hiatus Kayote, исполняющего психоделический джаз-фанк с элементами неосоула. Коллектив, который первые свои концерты играл в составе цыганского фрик-цирка, среди шпагоглотателей и извергателей огня, кажется, и сейчас, став знаменитым на весь мир и даже номинировавшись на Грэмми, продолжает культивировать в своем творчестве состояние высокого безумия.

Когда слушаешь их песни, а особенно когда смотришь их клипы или концертные видео, не покидает ощущение, что всю эту музыкальную красоту исполняют обитатели вселенной Кин-дза-дза. И если вы хотите открыть для себя интересную и сложносочинённую музыку, в которой всё время происходит «сдвиг по фазе» и пульсирует нормальность, вам абсолютно точно рекомендуется погрузиться в мир Hiatus Kayote. В целом для этого подойдет любой их альбом, но последний — на данный момент является квинтэссенцией их метода.



Автор: youtube.com

Леонид Федоров. «Мир»

Возможно, это самый простой сольный альбом Леонида Федорова в музыкальном смысле. Мелодические высказывания здесь кристально чисты и просты, как говорится, следуют точно по тексту.

Федоров бессознательно или осознанно отказывается от сложной и многослойной фактуры прошлых сольных экспериментов и приходит к выразительной лаконичности, отчего эмоционально альбом только выигрывает. Схожий эффект произвёл последний альбом «Аукцыона», в котором психоделические навороты уступили место Песне, как она есть.



«Миру» в этом, безусловно, очень помогают стихи Дмитрия Озерского, который, кажется, отточил свое наивное стихотворческое мастерство до каких-то совсем уж сияющих и лучезарных высот.

Альбом открывается, наверное, самой нежной песней Федорова и вообще пронизан светом. А пугающие вещи на нём больше похожи на детские страшные сказки. И в этом одновременно много боли и также много любви.



И отдельное спасибо за центральную композицию альбома под названием «Фонтанка».



Автор: youtube.com

«Добраночь». Vander Ikh Mir Lustik



В силу обстоятельств клезмер-ансамбль «Добраночь» переместился то ли временно, то ли «на постоянку» в Европу. И это ощутимо пошло ему на пользу.

Во-первых, они окончательно и бесповоротно встроились в трансграничный «движ» и стали своими в большой и пестрой балканской и восточно-европейской музыкальной тусовке, а клезмер по-настоящему живет только в таком интернациональном ключе.

Во-вторых, по крайней мере в своих видеороликах они всё больше напоминают бродячий цирк, и это смотрится крайне весело и обаятельно. Ребят словно окончательно отпустило ощущение привязанности к конкретной локации и, перейдя в статус «перекати-поле», они начали дышать полной грудью и окончательно нашли себя. В этом контексте последний их альбом — наглядное выражение этого радостного и духоподъемного творческого состояния. Набор пестрых и круто, на кураже, сыгранных песен всех мыслимых национальных принадлежностей — русских, еврейских, молдавских, грузинских, — через которые бьет ключом нескрываемая радость от того, что «Добраночь» получила наконец (а точнее, сама взяла) паспорт «гражданина мира». Удивительный случай, когда обстоятельства кочевой жизни так сложились со спецификой музыкального жанра, что вывели коллектив на безоговорочный творческий пик.



Автор: youtube.com

Антон Батагов. Tat Tvam Asi

Парадоксальная и вечная задача для любого большого композитора — написать такое произведение, в котором исчезнет автор. Потеряется его субъективность, а музыка выведется в абсолют. Потому что где еще искать абсолют, как не в музыке — самом абстрактном и одновременно самом конкретном и прямо воздействующем на сердце виде искусства.



Кажется, Антон Батагов сделал убедительный и решительный шаг в эту сторону. Вернее, не так: он сделал этот шаг давно и держит путь в выбранном направлении. Отсюда и буддизм в качестве исповедания, и ряд программных сочинений, и в том числе Tat Tvam Asi, в названии которого заложен всё тот же смысл. Сам Антон объясняет: «Этой фразе тысячи лет. Она встречается, в частности, в Упанишадах. Если вслушаться в ее звучание, смысл будет понятен носителям славянских языков даже без перевода с санскрита. На церковнославянском: то ты еси. На сербском: то ти jеси. "То" не имеет названия, потому что человеческий язык не в состоянии назвать то, что за пределами слов и концепций. Оно не имеет ни начала, ни конца, не рождается и не умирает».



Произведение сочинено Батаговым давно, но только сейчас вместе с уважаемыми подвижниками из лейбла Fancy Music и музыкантами N’Caged Ensemble и Open Sound Orchestra записано и явлено миру.



Антон играет здесь партию рояля и тибетской чаши. С ее монотонных звуков и начинается альбом. С них и начинается Исчезновение — автора, музыкантов, слушателей. Одна большая коллективная медитация, цель которой — дать нам прочувствовать одновременное отсутствие собственного Я и его присутствие во всём окружающем мире.



По словам Батагова, от идеи записать сочинение до непосредственной реализации этой идеи прошло так мало времени, что кажется, что произведение само решило «выйти в свет» именно сейчас, сочтя текущий момент самым подходящим.



И действительно, никогда еще музыкальное упражнение в вечности не оказывалось столь злободневным. Хотя менее подходящего данному случаю слова, чем «злободневность», сложно изобрести. Но таков уж наш великий и могучий русский язык.



Автор: youtube.com

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»