Дроны-камикадзе ударили по движущимся автомобилям в Белгородской области. Ранены мирные жители

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 июня атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его информации, беспилотники ВСУ ударили по легковушке в селе Богун-Городок Борисовского района: в результате пострадали двое человек. У мужчины зафиксирована баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины — также баротравма и сотрясение головного мозга, помимо этого — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног. Оба попутным транспортом были доставлены в районную больницу. В том же селе были атакованы еще два автомобиля, но обошлось без пострадавших. Три транспортных средства полностью сгорели.
Еще один мужчина пострадал на участке автодороги Зиборовка — Нечаевка при атаке дрона-камикадзе на КамАЗ. Водитель грузовика с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног был доставлен в городскую больницу Белгорода. Медики оказали ему необходимую помощь, и дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. У КамАЗа повреждена кабина.
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