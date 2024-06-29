Севастополь подвергся ракетной атаке. Губернатор сообщает о пострадавших

В Севастополе утром 29 июня три человека пострадали в результате ракетной атаки. Данные в своем телеграм-канале приводит губернатор города Михаил Развожаев, подчеркивая, что это предварительная информация.
Сигнал воздушной тревоги, по его словам, был объявлен в 8 часов 56 минут. Сразу начали работу силы противовоздушной обороны. Две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Их осколки упали в прибрежном районе.
Развожаев подчеркнул, что именно осколки представляют собой опасность для жителей, и призвал всех оставаться в укрытиях.
В Балаклаве была повреждена кровля частного дома. В районе улицы Новикова упал еще один осколок, в частном доме на Выгонной — пробило крышу дома и потолок, разбило окна, несколько домов на улице Жукова также были повреждены упавшими осколками.
Три мирных жителя, по информации градоначальника, с осколочными ранениями легкой степени тяжести госпитализированы. Спасательные службы продолжают работу.
Также сегодня украинский дрон ударил по жилому дому в Курской области, в результате погибли пять человек, двое из них — дети.